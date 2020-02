Flere store officielle Twitter-konti er blevet lukket som følge af et større hackerangreb, siger Twitter.

Den officielle Twitter-konto for De Olympiske Lege og Den Internationale Olympiske Komités (IOC) medieafdeling er blevet udsat for et hackerangreb.

Det udtaler Twitter selv lørdag i en pressemeddelelse.

Begge konti er blevet lukket som følge af angrebet.

Kontiene er blevet hacket gennem en tredjepartsplatform, skriver en talsmand for Twitter i en mail.

- Da vi blev klar over problemet, lukkede vi de kompromitterede konti ned, skriver han.

Twitter arbejder nu på at få genåbnet kontiene.

En talsmand for IOC siger, at IOC er i gang med at undersøge angrebet.

Ud over de to olympiske konti har fodboldklubben FC Barcelonas konto været hacket. Det udtalte Twitter også lørdag, og på Twitter bekræftede fodboldklubben angrebet.

- FC Barcelona vil foretage en cybersikkerhedsundersøgelse og vil gennemgå alle protokoller og forbindelser til tredjepartsprogrammer for at undgå lignende situationer, skriver klubben i et tweet.

I sidste måned blev flere amerikansk fodboldklubbers konti hacket, herunder San Francisco 49ers' og Kansas City Chiefs', få dage før Super Bowl blev spillet.

/ritzau/Reuters