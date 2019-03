Efter stor dopingrazzia ved ski-VM vil IOC have dopingsyndere til at stå frem mod rabat ved strafudmåling.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) opfordrer dopingsyndere til at stå frem og lette samvittigheden, mens efterforskningen af en stor dopingring pågår. Det vil være gavnligt for både efterforskningen og den enkelte dopingsynder, der kan få rabat ved strafudmålingen.

Det siger en talsmand for IOC ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

- Vi håber, at flere atleter vil benytte lejligheden til at lette deres samvittighed mod at få en strafreduktion i tråd med Wadas (Det Internationale Antidopingagentur, red.) retningslinjer, siger talsmanden.

Udtalelsen fra IOC kommer i kølvandet på, at tysk og østrigsk politi i sidste uge stod bag 17 aktioner i de to lande og blandt andet var forbi VM-byen Seefeld, hvor fem langrendsløbere blev pågrebet og straks erkendte dopingbrug.

Siden er skandalens omfang vokset. De seneste dage har to østrigske cykelryttere indrømmet dopingbrug, og den tyske idrætslæge Mark Schmidt er udpeget som hovedmanden bag dopingringen.

Han skulle have opbevaret omkring 50 blodposer i en specialfryser i en garage nær sit hjem i Erfurt. Bliver han kendt skyldig, venter op mod ti års fængsel.

Mark Schmidts forsvarer siger, at hans klient vil lægge alle kort på bordet over for efterforskerne.

Ifølge den østrigske avis Kronen Zeitung kan det medføre "et skred" af dopingafsløringer, hvis lægen vælger at gøre det. Det er blandt andet derfor, at IOC opfordrer eventuelle fuskere til at stå frem inden.

IOC håber på en hård straf, til hvem end der måtte stå bag dopingnetværket.

- Vi håber specielt, at bagmændene bliver straffet hårdt i tråd med lovgivningen på området. Vi håber, at hele sagen har en afskrækkende effekt, siger IOC-talsmanden ifølge dpa.

/ritzau/