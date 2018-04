IOC-præsident Thomas Bach kalder Ole Einar Bjørndalen for en af idrætshistoriens allerstørste.

Simostranda. Den norske skiskytte Ole Einar Bjørndalen bliver hyldet for en beundringsværdig og flot karriere efter annonceringen af sit karrierestop tirsdag.

Præsidenten i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, er blandt dem, som lovpriser den 44-årige skiskytte, der har domineret sin sport i mere end to årtier.

- Ole Einar Bjørndalen er en af idrætshistoriens allerstørste. Han har bevist det gang på gang i konkurrencer, men vigtigst af alt, så har han vist sig som en ægte olympisk atlet og rollemodel for unge udøvere over hele verden, skriver Bach i en e-mail til NTB.

Skiskytten vandt 13 OL-medaljer og 45 VM-medaljer i løbet af sin karriere.

Hans imponerende bedrifter fører også flotte ord med sig i internationale medier efter karrierestoppet.

Den svenske avis Expressen kalder Bjørndalen for en af de største skiskytter gennem tiderne, mens den tyske avis Bild og det franske nyhedsbureau AFP betegner Bjørndalen som en legende.

Tidligere har også Norges statsminister, Erna Solberg, hyldet Bjørndalen for sin ydmyghed og dedikation over for sporten.

/ritzau/