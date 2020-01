I en dokumentarudsendelse retter den tyske tv-station ARD hårde anklager mod vægtløftningssporten.

Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF) er i stormvejr, efter at den tyske tv-station ARD i en dokumentarudsendelse har anklaget sporten for korruption og dopingsvindel.

Vægtløftning har i en årrække været under skærpet opsyn hos Den Internationale Olympiske Komité (IOC), og her ser man med stor alvor på de seneste anklager.

- Beskyldningerne er meget alvorlige og bekymrende, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP i en meddelelse fra IOC.

Anklagerne fra ARD forgrener sig i forskellige retninger.

I dokumentaren bliver det påvist, at fremtrædende vægtløftere sjældent bliver underkastet dopingtest uden for konkurrence.

Det Ungarske Vægtløftningsforbund (Hunado) anklages for at acceptere manipulerede urinprøver mod betaling.

Samtidig henviser tv-udsendelsen til dokumenter, der angiveligt viser, at IOC-tilskud på mindst fem millioner euro til IWF er røget ind på to bankkonti i Schweiz, som kun IWF-præsident Tamas Ajan har indsigt i.

Vægtløftningssporten kæmper i forvejen med udbredte dopingproblemer.

Der er registreret mere end 700 dopingtilfælde siden årtusindskiftet, og IOC har allerede begrænset OL-adgangen for nationer med mere end ti dopingsager.

I en udtalelse til AFP fastslår IWF, at man er i gang med at undersøge anklagerne, mens Hunado kalder tv-programmets oplysninger for "ondsindede beskyldninger".

Den olympiske top går heller ikke fri for anklager. Dokumentaren hævder, at IOC er i besiddelse af hovedparten af de dokumenter, som udsendelsen bygger på.

Det afviser komitéen dog.

- IOC vil gerne slå fast, at - i modsætning til, hvad ARD hævder - er vi ikke i besiddelse af "de fleste af dokumenterne", som ligger til grund for dokumentaren. Det gælder de dokumenter, der vedrører dopingstatistik, og som påstås at indeholde økonomiske uregelmæssigheder, lyder det.

IOC vil behandle sagen på et møde i eksekutivkomitéen på onsdag.

/ritzau/