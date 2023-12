Åh, internettet!

Den legendariske 80'er-komedie 'Coming to America' – der vel er blevet vist på danske tv-kanaler et firecifret antal gange – er nu blevet endnu mere legendarisk. På grund af en NFL-kamp tidligere denne uge.

I filmen, der følger en stenrig afrikansk prins' jagt på en kommende hustru i USA, fortæller hovedpersonen Akeem – spillet af Eddie Murphy – der er gået 'undercover' som burgerrestaurant-medarbejder, sin chef om en NFL-kamp, han havde set aftenen forinden.

»Åh, det var aldeles spændende. The Giants of New York tog imod the Packers of Green Bay, og til sidst triumferede the Giants ved at sparke en oval bold lavet af griseskind igennem et stort 'H',« lyder det fra Akeem i filmen.

Han havde altså set New York Giants vinde en smal sejr over Green Bay Packers på et field goal i sidste sekund.

Og hvad skete så mandag aften? Her vandt New York Giants med 24-22 over Green Bay Packers på et field goal af Randy Bullock i sidste sekund.

Og så gik internettet ellers i gang med at hylde den 35 år gamle film.

