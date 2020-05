Tilsynsmænd skal sikre, at Premier League-spillere holder afstand, når de træner i mindre grupper.

Fra tirsdag må Premier League-klubberne genstarte træningen i mindre grupper, men de skal følge strikse protokoller for at mindste risikoen for spredning af coronasmitte.

Blandt andet er fysisk kontakt mellem spillerne ikke lovlig til træningen, og der vil blive holdt øje med, at alle regler bliver overholdt.

Således vil inspektører - eller tilsynsmænd om man vil - overvåge træningen i de respektive klubber for at sikre dette.

Ligaens direktør, Richard Garlick, oplyser, at klubberne kan vente uanmeldte besøg.

- Vi kan også anmode om oplysninger fra videooptagelser af træningssessionerne og GPS-data. Vi ser også på muligheden for at indhente vores eget uafhængige revisionshold, som vi skal skalere op i de næste par dage.

- Det vil give os muligheden for at have inspektioner på træningsanlæggene uden varsel til at begynde med, siger Richard Garlick.

På lidt længere sigt er det tanken, at 20 inspektører skal følge de 20 Premier League-klubber.

- Efterhånden vil vi gradvist øge, så vi kan have en inspektør på hver træningsbane.

- Det vil gøre det muligt for os at give alle tillid til, at protokollerne overholdes, og give offentligheden tillid til, at vi prøver at skabe et meget sikkert arbejdsmiljø, siger Garlick.

Træningsopstarten er inddelt i flere faser, hvor den første var individuel træning, og mandag nåede klubberne til enighed om tirsdag at tage hul på træning i mindre grupper op til fem personer, inden man senere kan gå i gang med træningen, som man kender den fra før coronakrisen.

Det ligger endnu ikke fast, hvornår Premier League genstartes, men der sigtes efter en dato i juni.

Der resterer 92 kampe i ligaen, hvor Liverpool blot er to sejre fra at sikre det første mesterskab i 30 år.

/ritzau/