Det varer et stykke tid, inden Domingo Germán igen kan kaste en bold.

Baseball-stjernen er blevet idømt en karantæne på 81 spilledage.

Ifølge Yahoo Sports er straffen den hårdeste nogensinde til en spiller i MLB, uden at det strafferetsligt faktisk er endt med en sag.

Pitcheren fra det traditionsrige hold New York Yankees skulle september sidste år angiveligt have givet slået sin kæreste i forbindelse med en gallafest. Der har også et barn sammen.

Domingo Germán blev øjeblikkeligt suspenderet af sit hold, men sagen kommer altså aldrig for retten.

Alligevel har ligaen nu stanget megakarantænen ud til spilleren, der undervejs har accepteret straffen.

Også klubben bakker op om sagsforløbet.

'Vi står bag Major League Baseballs undersøgelsesproces og den disciplinære straf, der er blevet foretaget mod Domingo Germán,' skriver klubben i en udtalelse på Twitter:

'Enhver form for vold i hjemmet er en alvorlig sag og påvirker vores samfund.'

Den lange karantænestraf til den 27-årige spiller fra Den dominikanske republik sker med tilbagevirkende kraft. Baseballspilleren har dermed allerede siddet udenfor i 19 kampe af 2019-sæsonen, efter at sagen kom frem, så han komer til at misse de første 63 kampe af den kommende sæson.

Baseball-sæsonen begynder sidst i marts. Men Domingo Germán har stadig rig mulighed for at komme i aktion i grundspillet, der er på hele 162 kampe. Hertil kommer så også slutspillet.