En gruppe volleyballildsjæle redder Danmarks kvindelandshold med frivillig arbejdskraft og en bunke penge.

Det danske kvindelandshold i volleyball kommer alligevel til at blive en del af den kommende EM-kvalifikation, der afvikles i 2024 og 2025.

Volleyball Danmark kunne ikke finde de nødvendige midler til at sende holdet afsted og havde varslet et afbud. Men en gruppe ildsjæle har sørget for, at kvinderne ikke bare skal træne og spille ubetydelige testkampe i to år.

Det oplyser gruppen af ildsjæle i en pressemeddelelse.

Ildsjælene har tilbudt at stille deres frivillige arbejdskraft til rådighed for at hjælpe Volleyball Danmark med at organisere EM-kvalifikationskampe på hjemmebane.

Der skal afvikle træningssamlinger, samt tilvejebringes den nødvendige økonomi til, at kvindelandsholdet kan deltage i EM-kvalifikationen.

I november sidste år fortalte forperson for Volleyball Danmarks bestyrelse, Mads Olsen, til DR, at det ville koste cirka 1,5 millioner kroner at deltage i EM-kvalifikationen, og de midler havde forbundet ikke.

Han glæder sig over, at der nu er fundet en anden løsning, så Danmark kunne nå at søge om deltagelse inden deadline. Samtidig har forbundet forpligtet sig til at poste flere midler i kvindelandsholdet.

- Det er en kærkommen udstrakt hånd, som vi naturligvis er glade for, og som vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe på vej, siger Mads Olsen.

Ildsjælene er Karen Bonnesen, Henrik Borring, Ole Lachenmeier, Jesper Mogensen og Ivan Stubbe.

De beskriver sig selv som "passionerede volleyballentusiaster med erfaring i at skabe økonomiske og fysiske rammer for volleyball på højt international niveau".

- Vi kunne ikke se vores kvindelandshold miste muligheden for officielle landskampe i to år, lyder det i en fællesudtalelse fra ildsjælene.

- Vi så, at der var brug for os, og vi er glade for, at der er plads til, at vi sammen med Volleyball Danmark kan skabe det økonomiske og praktiske fundament for en bæredygtig fremtid for dansk kvindevolleyball.

Kvindernes næste EM afvikles i Tjekkiet og Tyrkiet i 2026.

/ritzau/