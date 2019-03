Formel 1-løbsdirektør Charlie Whitings død har skabt chok blandt motorsportstoppen, der er samlet i Melbourne.

Formel 1's løbsdirektør, britiske Charlie Whiting, er pludselig død af en blodprop i lungen. Han blev 66 år.

Det meddeler Den Internationale Motorsportsunion (FIA) i en pressemeddelelse natten til torsdag dansk tid.

Whiting, der har været en central figur i international motorsport, er død bare tre dage før sæsonstarten ved Australian Grand Prix, der køres i Melbourne.

Og her har nyheden om Whitings død ramt den danske racerkører Kevin Magnussens manager, Günther Steiner, hårdt.

- Det er en meget sørgelig dag. Jeg blev meget trist, da jeg hørte det for kort tid siden. Han var for ung til at dø. Mine tanker går til familien, fortæller en tydeligt rørt Haas-boss til Ritzau fra Formel 1-holdets faste plads i Melbourne.

Det er ikke mere end to uger siden, at Günther Steiner og Charlie Whiting sidst så hinanden i forbindelse med testkørslerne i Barcelona.

- Jeg har lige haft nogle gode, lange snakke med ham i Barcelona. Det er underligt. Den ene dag er han her, og den næste dag er han her ikke. Det går pludselig op for én, hvor hurtigt det hele kan være forbi, siger Steiner.

Charlie Whiting har spillet en stor rolle for Haas, fortæller manageren:

- Jeg vil sige, at uden Charlies hjælp og rådgivning for fem år siden, så ville Haas ikke være her i dag.

Formel 1's administrerende direktør, Ross Brawn, er "knust" over tabet af sin mangeårige ven. Det udtaler han i en pressemeddelelse.

- Jeg har kendt Charlie i hele min løbskarriere. Vi arbejdede sammen som mekanikere, blev venner og har brugte uendeligt mange timer på racerbaner verden over, siger Ross Brawn.

Charlie Whiting fik jobbet som løbsdirektør tilbage i 1997, men han har været en del af Formel 1 siden 1977, hvor han arbejdede for Hesketh.

/ritzau/