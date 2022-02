Et af Australiens store ikoner kæmper lige nu en barsk kamp for sit liv.

Den 74-årige cricketlegende Rod Marsh fik et hjerteanfald i fredags, og det har igangsat en brutal kamp, der gør, at Marsh er døden nær.

'Marsh kæmper sit livs kamp og forbliver lige nu i kunstig koma og kritisk tilstand,' skriver sønnen, Paul Marsh i en pressemeddelelse.

Rod Marsh blev indlagt på Bundaberg Hospital i kølvandet på hjerteanfaldet, og lige nu svæver han altså mellem liv og død.

Lige nu er der intet andet for end at væbne sig med tålmodighed, da der går et stykke tid, inden man kan sige noget med sikkerhed, forklarer Paul Marsh.

Samtidig sender han en dybfølt tak til dem, der har reddet faderens liv indtil videre.

'Far ville ikke stadig være her uden Dave Hillier og John Glanvilles (to af dem, der var med til at redde Rod Marsh, red.) mod og hurtige tanke. Vi vil være dem evigt taknemmelige,' skriver han.

Det er dog ikke det eneste, familien er taknemmelig over.

Der har nemlig været enorm interesse for Rod Marshs tilstand fra alle verdenshjørner, og det er noget, der har påvirket familien dybt.

Rod Marsh er anset som en af de bedste cricketspillere i Australiens historie.

Han fik tilnavnet Iron Gloves under sin karriere og spillede sin første test for landet i 1970.