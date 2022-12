Lyt til artiklen

Han kigger på sit ur.

Nu er det bare et spørgsmål om tid.

Der midt på restauranten i Aarhus ved folkene ved bordene omkring ham ikke, hvad der venter.

Men det gør han. Først brummer hans Apple Watch én enkelt gang, så sker det igen. Og igen og igen.



Til sidst må han tage det af, for han bliver oversvømmet af notifikationer, beskeder og opkald.

Nyheden er ude. Gabriel 'Iffe' Lundberg – bare kendt som Iffe – har skrevet historie. Han er den første dansker på kontrakt i den amerikanske basketliga NBA hos storholdet Phoenix Suns.



Mange mange års arbejde kulminerer i de sekunder.

»Det var virkelig, virkelig fedt, men på samme tid også ekstremt stressende. Min telefon ringede og buzzede hele tiden. Alle ville i kontakt med mig,« siger Lundberg til B.T. om sit vilde 2022:



»Jeg prøvede selv at finde hoved og hale i det hele, selvfølgelig også i takt med, at jeg ligesom skulle kontrollere mine følelser. Og også bare tage det hele ind og begribe, at det, jeg har arbejdet for i hele mit liv, var ved at ske.«



»Den nye form for opmærksomhed, det var på et helt andet niveau, end det var før. Især i Danmark. Og det skulle jeg lige bruge et par dage til at vænne mig til.«



Efter lidt problemer med det amerikanske visum og flere bekymringer landede Iffe endelig i USA i foråret, hvor han senere fik sin debut i NBA. Endnu et historisk øjeblik, da han som den første dansker nogensinde fik spilletid – det skete i kampen mod Oklahoma City Thunder.

Men hvor de fleste måske ville ryste af bare dårlige nerver, var det noget helt andet, der fyldte for danskeren.

»Frem for nervøsitet sagde jeg til mig selv: 'Endelig, du gjorde det. Du formåede at forvandle den drøm, du havde som femårig, til virkelighed'.«



»Jeg tror mere, det var det, jeg var stolt af. Fordi når man er lille, så drømmer man jo altid om alle mulige ting. Og det sker jo som regel ikke, at en drøm er realistisk eller går i opfyldelse.«

»Der er så lille sandsynlighed for, at det sker. Men det skete. For mig var det bare et stolt moment,« siger Iffe, der også peger på sin første scoring i ligaen som 'et kæmpe moment'.

Kontrakten med Suns blev dog ikke forlænget, og i stedet skrev Lundberg tidligere på sæsonen under med den italienske storklub Virtus Bologna.



Men drømmen om et comeback til NBA lever i bedste velgående.

»Det giver mig bare endnu mere blod på tanden. Nu har jeg formået at gøre det, som man siger, er umuligt. Når først du har knækket koden, så kan du formentlig gøre det samme igen,« siger han og slår én ting fast:



»Jeg ved godt, at mit liv formentlig har ændret sig for altid. Men jeg er bare Iffe Lundberg. Så jeg bliver ved med at arbejde hårdt og gå efter de mål, jeg sætter mig selv.«



»Og vigtigst af alt at sørge for, at jeg er glad i det, jeg laver. Og at mine kone og søn har det godt.«