Der er ikke på nogen måde rimeligt, at man skal tvinges til at blive vaccineret, mener Zlatan Ibrahimovic.

Til trods for at den aldrende svenske stjerne har den holdning, at den bedste måde at beskytte sig selv er at blive vaccineret – og også selv er det – forsvarer han sin ven Novak Djokovic, efter denne blev udvist fra Australien.

Verdensetteren kunne ikke deltage i Australian Open, fordi han ikke er vaccineret. Da det var et krav fra de lokale myndigheders side for at kunne deltage i turneringen, blev serberen sendt hjem efter flere dages stort drama, da Novak Djokovic i første omgang havde fået lov at rejse ind i landet.

I det franske magasin Journal du Dimanche forklarer Zlatan Ibrahimovic, at det ikke er det samme at blive vaccineret af sundhedsmæssige årsager som at spille i en tennisturnering.

»At blive vaccineret af helbredsmæssige årsager er ikke det samme som at deltage i en tennisturnering. Dem, der bliver vaccineret, gør det, fordi de tror på det og tror, ​​det er effektivt mod sygdommen. Men alle har deres egen mening. Folk skal ikke tvinges til at blive vaccineret bare for at gå på arbejde,« siger Zlatan Ibrahimovic og fortsætter:

»Jeg blev vaccineret, fordi jeg tror, ​​det er den bedste måde at beskytte mig selv på. Jeg gjorde det ikke for at kunne at spille fodbold. Det er to forskellige situationer,« siger svenskeren.

Efter Novak Djokovic blev smidt af Australien, kan der nu også vente Novak Djokovic problemer i den næste grand slam-turnering, French Open.

I Frankrig skal man nemlig fremover have et vaccinepas for blandt andet at besøge restauranter, cafeer og biografer eller rejser med langdistancetog og vil også gælde alle tilskuere eller professionelle sportsudøvere.

AFP skriver, at Novak Djokovic heller ikke vil kunne deltage i US Open senere på året. Dermed er Wimbledon den eneste Grand Slam-turnering, verdensetteren lige nu vil kunne deltage i.

Reglerne i de pågældende lande kan dog nå at ændre sig, inden Grand Slam-turneringerne skal afholdes.