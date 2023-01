Lyt til artiklen

Onsdag blev skiverdenen ramt af en tragedie, da en af sportens store stjerner blev revet bort.

For den tyske skilegende Rosi Mittermaer døde som kun 72-årig.

Det bekræfter hendes familie til Bayerischer Rundfunk.

Mittermaier døde som følge af en alvorlig kræftsygdom, som hun fik diagnosticeret for seks måneder siden.

Rosi Mittermaier fejrer her sin ene guldmedalje ved OL i 1976. Foto: - Vis mere Rosi Mittermaier fejrer her sin ene guldmedalje ved OL i 1976. Foto: -

'Gold Rosi', som hun blev kaldt, vandt blandt andet to gange guld ved vinter OL i 1976 i styrtløb og slalom samt en sølvmedalje i storslalom.

Hun vandt også en række VM-medaljer i løbet af karrieren, der strakte sig fra 1967 til 1976.

Rosi Mittermaiers popularitet var nærmest på størrelse med en popstjernes, da hun var på sit højeste.

For nogle år siden fortalte hun eksempelvis, hvordan et værelse i forældrenes hus i Winklmoosalm blev fyldt op med post fra fans og plakater. På en måned modtog hun efter sigende 27.000 (!) fanbreve.

Rosi Mittermaier var mere end bare en habil skiløber. (Photo by EPU / AFP) Foto: - Vis mere Rosi Mittermaier var mere end bare en habil skiløber. (Photo by EPU / AFP) Foto: -

I kølvandet på det sørgelige dødsfald har adskillige personligheder hædret den nu afdøde helt.

En af dem er Markus Wasmeier, der også har en skikarriere bag sig, og som er en god ven af Mittermaier-familien.

'Du efterlader et stort tomrum. Vi mistede et fantastisk menneske – Rosi havde et hjerte på størrelse med en bus, hun var der altid for alle,' siger han og kalder hende for 'unik'.

'Sådan en person finder du ikke igen.'

Rosi Mittermaier efterlader sig to børn, herunder Felix, der også har været en succesfuld skiløber.