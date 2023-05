Hele verden kender NBA-ikoner som Michael Jordan, Kobe Bryant og Lebron James. Og nu skal verden snart opleve endnu et basketball-fænomen.

I nat kommer afgørelsen om, hvor den franske teenage-sensation Victor Wembanyama ender, tættere på sin afgørelse.

For i nat klokken to dansk tid afvikles det årlige NBA-lotteri, der afgør, hvem der bliver førstevælger ved NBA-draften i juli, hvor NBA-hold kan udpege deres forstærkninger til den kommende sæson.

Og det er givet, at førstevælgeren vil pege på den 2,19 høje teenager, der har fået NBA-kendere til at tabe underkæben. Og det forventes, at Wembanyama - med kælenavnet 'The Alien (Rumvæsenet, red.) - kan blive en af de største spillere nogensinde i NBA-historien.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Og som altid er det de lavestplaceret hold i denne sæson, der kan ende som førstevælger.

Detroit Pistons har 14 procents chance for at ende som førstevælger. Det samme har Houston Rocket og San Antonio Spurs.

Charlotte Hornets har 12,5 procent, Portland Trail Blazers har 10,5, og Orlando Magic står med ni procents chance for at løbe med den eftertragtede franskmand.

De øvrige hold, der er med i lotteriet, er Indiana Pacers, Washington Wizards, Utah Jazz og Dallas Mavericks.

Ud over at være tårnhøj og have ekstremt lange arme er 19-årige Victor Wembanyama en fremragende 3-pointsskytte, er teknisk sublim og har et stort overblik.

Han spiller lige nu for det franske hold Metropolitans 92.