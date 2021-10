Bokseren Ilya Medvedev mødte en noget anderledes modstander end normalt tidligere på ugen.

Her måtte han nemlig kæmpe mod en bjørn, som angreb den 23-årige russer og en kammerat, mens de var ude og fiske. Det skriver Daily Mail.

Desværre blev bokserens ven dræbt i det brutale angreb. Efterfølgende forsøgte Ilya Medvedev at skyde bjørnen, men uden held.

Til sidst lykkedes det den unge sportsudøver at dræbe dyret ved at stikke den gentagende gange med en kniv.

Bjørnen fik dog også gjort markant skade på Ilya Medvedev. Daily Mail skriver således videre, at han blev transporteret til et nærliggende hospital, hvor han er indlagt på intensivafdelingen.

Denis Chebotar var ligeledes ude og fiske. Han var ved at gøre en lille båd klar, da han hørte skrig og desperate skud fra skoven.

»Jeg hørte skrig. De råbte, at der var en bjørn. Og det var det. Så kom der skud. Da jeg nåede frem til stedet, så jeg ham død,« siger vidnet til det britiske medie.

41-årige Denis Chebotar tilføjer, at bjørnen overlevede flere skud og blev ved med at angribe bokseren, som har deltaget ved flere nationale mesterskaber i Rusland over de seneste år.

I skrivende stund har Daily Mail ingen informationer om, hvorvidt Ilya Medvedevs helbred er blevet bedre de seneste dage.