Larsa Pippen, ekskone til Chicago Bulls-legenden Scottie Pippen, er havnet i modvind.

Det sker, efter at hun er blevet set hånd i hånd med den gifte 24-årige NBA-spiller Malik Beasley. I weekenden gik hun så på Instagram og forsvarede sig selv. Det skriver News.

'Døm mig ikke, før du kender mig. Undervurder mig ikke, medmindre du udfordrer mig. Og tal ikke om mig, før du har talt med mig,' skrev Pippen på sin Instagram-profil.

En anden, der er kommet til tasterne på Intagram, er Malik Beasleys kone, Montana Yao, som ikke er helt tilfreds med, at manden tog på date med en anden:

'Wow ... Jeg kender ikke denne mand. Det er vildt. Jeg ser det for første gang ligesom jer,' skrev modellen på Instagram.

Beasley havde tilsyneladende planlagt sin tid med Pippen i flere uger. Han flirtede åbenlyst med realitystjernen på hendes Instagram-profil før deres date og skrev blandt andet til Pippen:

'Jeg vil bare tage dig på en date og behandle dig som en dronning.'

Montana Yao har angiveligt søgt om skilsmisse. Kilder fortæller til New York Post, at parrets forhold ikke har kørt på skinner i det sidste stykke tid, og at parret at levet adskilt.

I kølvandet på skandalen har Larsa Pippens 20-årige søn, Scotty Pippen Jr., også måttet forsvare sig selv. Det gør han i et opslag på Twitter:

'Fokuserer på mig selv og mine mål. Jeg er ikke ansvarlig for andres handlinger. Alt godt herovre.'

Han har fået massiv opbakning fra fans, der er kede af, at han er blevet sat i en vanskelig situation på grund af sin mors kærlighedsliv.

Scotty Pippen Jr., der går på college, forsøger lige nu at udvikle sine basketball-evner, så han kan spille i NBA ligesom sin far.

Larsa og Scottie Pippen blev skilt i 2018 og har sammen fire børn.