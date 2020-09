Protesterne har været massive fra hele verden, men forgæves.

For i dag, onsdag, bliver Navid Afkari efter planen henrettet af det iranske styre.

Det betyder dog ikke, at atleter over hele verden har opgivet forsøget på at redde den 27-årige iranske bryders liv.

Organsation Global Athlete 'forlanger' eksempelvis i en ny udtalelse på sin hjemmeside, at 'planerne om henrettelsen bliver sat på pause'.

'Iran bruger Afkaris popularitet til at sætte et eksempel mod at protestere mod den iranske regering. Dette forsøg på, at straffe en atlet for at bruge sin stemme må stoppes,' lyder det videre fra Global Athlete.

Sagen om Navid Afkari har vakt opsigt over hele verden. Han er blevet dømt skyldig i mord i forbindelse med nogle store protester på gaden i hjembyen Shiraz' gader i 2018.

Siden er der dog ifølge menneskerettighedsorganisationer dukket en lydfil op, hvorpå bryderen fra fængslet fortæller, at hans tilståelse blev tvunget frem efter 50 dages fysisk og psykisk tortur.

Samtidig har hans mor ifølge New York Times fortalt det samme - hun har også fortalt, at hans to brødre, der i samme sag har fået lange fængselsstraffe, ligeledes er blevet tortureret til at angive deres bror, Navid Afkari.

Derfor er der eksempelvis samlet mere end 22.000 underskrifter ind i forsøget på at få stoppet henrettelsen. Derfor har også den amerikanske præsident, Donald Trump, bedt det iranske styre om at omstøde dommen.

Derfor kæmper eksempelvis også atletsammenslutningen World Players Association for det samme. Lige til det sidste.

»Vi ved, at det er lige op over,« siger direktør Brendan Schwab fra World Players Association til New York Times.

Samme sted fortæller den tidligere bryder Sally Roberts, der har været med til at skabe opmærksomhed om sagen over hele verden, at Navid Afkari er 'blevet flyttet til et ukendt sted' af de iranske myndigheder. Hvilket kunne indikeret, at henrettelsen kommer til at foregå som planlagt. I dag.

»Det sidste, jeg har hørt fra Navis mor, er, at al kommunikation er blevet afbrudt,« siger Sally Roberts.

Ifølge Amnesty blev der i 2019 henrettet 251 mennesker i Iran. Kun i Kina blev der på verdensplan henrettet flere sidste år.