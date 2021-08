FC Helsingørs mandskab i 1. division kører med klatten og topper rækken. Det samme gjorde deres stadionpølse i en nylig test – lige indtil nu.

Helsingørs stadionpølse blev af Pølseligaen.dk, der laver pølseanmeldelser på danske fodboldstadions, beskrevet som 'perfekt' både i smagen, konsistensen og synet. Men nu viser det sig, at forholdene pølsen har været lavet under ikke har været lige så perfekte.

TV 2 Lorry skriver, at Fødevarestyrelsen har været forbi Slagter Baagø i Helsingør, der leverer den velsmagende pølse. Besøget endte dog ikke med flere rosende ord til den ellers anerkendte pølsemager.

'Klinge på båndsav fremstår med et tykt lag snavs, klinge er ikke taget af efter brug fra dagen før. Bund i vakuummaskine fremstår med snavs af ældre dato, skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Ifølge TV 2 Lorry fremstod pølsestopperen i rapporten også som 'uhumsk og ildelugtende.'

Slagtermester ved Slagter Baagø Lars Woldfrom har udtrykt, hvor kede af det de er på slagteriet over, at det her er sket.

Han lover, at de allerede har fået rettet op på problemet.

Efrer deres besøg på slagteriet, endte Fødevarestyrelsen med at give Slagter Baagø en sur smiley.