Hun blev måske det største minde fra dette års Champions League-finale.

Og nu har hendes svigermor gjort det samme.

Elena Zdorovetskiy er navnet på kvinden, der søndag valgte at løbe ind på banen midt under VM-finalen i cricket i England.

Kvinden var klædt i en tætsiddende dragt, hvorpå der stod 'Vitaly Uncensored'. Og så ved mange nok allerede, hvor det bærer hen ad.

Elena Zdorovetskiy nåede ikke specielt langt ind på banen - men ind kom hun da! Foto: DIBYANGSHU SARKAR Vis mere Elena Zdorovetskiy nåede ikke specielt langt ind på banen - men ind kom hun da! Foto: DIBYANGSHU SARKAR

Foto: DIBYANGSHU SARKAR Vis mere Foto: DIBYANGSHU SARKAR

Det er ganske enkelt moderen til den kendte 'prankster', Vitaly Zdorovetskiy, der søndag skulle på banen i cricketkampen mellem England og New Zealand.

Vitaly Zdorovetskiys kæreste, Kinsey Wolanski, er hende, vi på B.T. har omtalt i en række artiklen som 'kvinden i badedragten'.

Hun løb på banen under Champions League-finalen mellem Liverpool og Tottenham i en meget tætsiddende og afslørende badedragt.

Søndag gjorde svigermor hende så kunsten efter, og det er noget, Vitaly Zdorovetskiy tager ganske pænt.

My mom is crazy!!!!! pic.twitter.com/GuDfyM2aU2 — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 14. juli 2019

Det gør han formentlig fordi, at hun er iklædt en dragt med navnet på sønnens hjemmeside, hvor den kendte youtuber deler materiale med forskellige pranks og pornografisk indhold.

Den 27-årige russisk-amerikaner har på Youtube omkring 10 millioner subscribers, og hans videoer på siden er ifølge The Sun set mere end 1,65 milliarder gange.

Vitaly Zdorovetskiy har selv løbet på banen under VM-finalen i fodbold i 2014, og Kinsey Wolanski forsøgte at gentage sit stunt under Copa America-finalen mellem Brasilien og Peru den 7. juli.

Her blev hun og Vitaly Zdorovetskiy dog anholdt inden, de overhovedet nåede på banen.