Du har måske aldrig hørt navnet før.

Men du kan lige så godt huske det allerede fra nu af.

Stjernen hedder Eileen Gu, og hun er kun 18 år.

For når der lige om lidt er vinter-OL i Beijing, kommer den unge kineser til at spille en enorm rolle. Allerede nu er hun begyndt at stjæle opmærksomheden, men fra 4. februar bliver det mangedoblet.

Eileen Gu. Foto: Maddie Meyer Vis mere Eileen Gu. Foto: Maddie Meyer

Eileen Gu skal nemlig være såkaldt 'poster-girl' for den store begivenhed i Kina, og hun har – på trods af sin unge alder – allerede et ganske forunderligt liv.

For det første samler hun guldmedaljer på stribe, slår rekorder og har godt gang i en modelkarriere. For det andet har hun lavet et bemærkelsesmæssigt skifte fra at repræsentere USA, til hun var 15 år – til nu at være kinesisk atlet.

Hun er nemlig født i USA og opvokset i San Francisco med en amerikansk far og en kinesisk mor. Den dag i dag bor hun stadig på det amerikanske kontinent – men konkurrerer altså under det kinesiske flag i spektakulære skidiscipliner.

Som kun 18-årig har hun allerede præsteret at være verdensmester ved halfpipe- og slopestyle-disciplinerne, ligesom hun har vundet bronze i big air. Også ved X Games har hun hevet tungmetaller med hjem – blandt andet af guld.

Allerede nu har Gu også tegnet en del sponsorater og reklameaftaler – og hun har endda poseret på forsiderne på de prestigefyldte magasiner Elle og Vogue i Kina. De lukrative reklame- og sponsoraftaler har blandt andet været med prestigefyldte mærker som Tiffany & co. og Louis Vuitton.

Nu står hun foran et kæmpestort, internationalt gennembrud. Og nå ja, i øvrigt har hun også en plads på det prestigefyldte amerikanske universitet Stanford.

Nogle kan bare alt. Eller næsten.