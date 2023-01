Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lørdag aften løber det storstilede awardshow 'Sport 2022' af stablen og traditionen tro var der fyldt med velklædte stjerne på den røde løber.

Derfor har B.T. bedt personlig stylist og garderobeekspert Laura Lava om at vurdere nogle af de mest iøjnefaldende kjoler.

Laura Lava starter med at give topkarakter til løberen Ida Karstoft, som i sommer vandt EM-bronze på 200 meter og på den røde løber overstrålede dem alle.

»Det hele går op i en højere enhed. Hun er supertrendy med blomstermønstret. Det er meget in med blomster og sammen med den her glam-agtige shine, er det lige i skabet.«

Ida Karstofts kjole scorer topkarakter. Foto: Bo Amstrup Vis mere Ida Karstofts kjole scorer topkarakter. Foto: Bo Amstrup

»Det er lidt en Dollars-style og der er virkelig gang i det – det er bare en flot kjole. Håret, stylingen. Det hele spiller bare.

Samtidigt er hun en høj løber, der nok godt kan lide at kunne bevæge sig i kjolen. Her passer en høj slids, som giver masser af bevægelsesfrihed, helt perfekt til hende.

Den nylige europamester i curling Madeleine Dupont får også stor ros for hendes modige tøjvalg til sportsgallaen.

»Jeg er helt vild med det. Hun er eksperimenterende og modig. Outfittet minder om en silkepyjamas, men hvor bærer hun bare dette sæt helt forrygende om et jakkesæt.«

Danmarks kvindelandshold i curling med Madeleine Dupont yderst til højre i et modigt og iøjnefaldende look. Foto: Bo Amstrup Vis mere Danmarks kvindelandshold i curling med Madeleine Dupont yderst til højre i et modigt og iøjnefaldende look. Foto: Bo Amstrup

»Pink, leopardstillet, net og en sort bh. Det er heftige koder og det fungerer rigtig godt, at hun matcher med læberne. Det er et look med kant og det kræver sin kvinde at bære.«

»Derfor er det virkelig fint at se, hvordan hun hviler i det og man kan bare se, hvor fedt hun har det med at have det på. Det er 'her kommer jeg'-udstråling på den fede måde. Det er et pyjamas-suit, som bliver til noget helt særligt og har en fandenivoldskhed over sig.«

Den tidligere OL og VM-guldvinder i parataekwondo Lisa Kjær Gjessing havde ifølge Laura Lava taget et afslappet sæt på.

»Det er meget afslappet og lige på kanten til at være for afslappet.«

Lisa Kjær Gjessing. Foto: Bo Amstrup Vis mere Lisa Kjær Gjessing. Foto: Bo Amstrup

»Farven er helt vildt smuk til hendes øjne og hår.«

»Generelt et enkelt og behageligt outfit.«

Danmarksdemokraternes politiske leder Inger Støjberg var også til stede på den røde løber til Sport 2022.

Laura Lava mener, at Støjberg bærer hendes lidt tunge look rigtig flot.

Inger Støjberg. Foto: Bo Amstrup Vis mere Inger Støjberg. Foto: Bo Amstrup

»Det er flot og det sidder godt. Sort, klassisk og glam-mode, som er trendy. Det er dog lidt tungt.

»Fysisk tunge stoffer – perlestoffet i underdelen og den fede silkesatin i overdelen bliver et tungt look. Det er selvfølgelig et vinterlook, men meget mørkt i forhold til mange af de andre kjoler. Flot tøj til anledningen. Det er nederdelen, der gør det hele og især længden på den.«

Den tidligere håndboldspiller og nuværende holdleder for Danmarks håndboldkvinder Christina Roslyng havde ifølge Laura Lava en fin sommerkjole på.

»Den er dog på grænsen til at være for at være for afslappet. En fin sommerkjole, men det er jo galla.«

Christina Roslyng flankeret af Lasse Svan (tv.) og sin mand Lars Christiansen (th.) Foto: Bo Amstrup Vis mere Christina Roslyng flankeret af Lasse Svan (tv.) og sin mand Lars Christiansen (th.) Foto: Bo Amstrup

»Den er meget løstsiddende og en afslappet stil med leopard og blomster. En sommerkjole, som man godt kunne bære med bare tæer til en havefest.«

»Hun bærer den rart, men det er lidt for hyggeligt til sådan en fin fest.«

Konservatives Mai Mercado og sportsværten Mette Cornelius ankom sammen på den røde løber.

Sammen scorer de også topkarakter af garderobeeksperten Laura Lava.

Mai Mercado (tv.) og Mette Cornelius (th.) Foto: Bo Amstrup Vis mere Mai Mercado (tv.) og Mette Cornelius (th.) Foto: Bo Amstrup

»Mai Mercados kjole er totalt skulpturel avantgarde med balloneffekt. Samtidigt er den helt klassisk sort med enkle, stramme linjer, som Audrey Hepburn's klassiske look. Modig og samtidig sikker. Med hendes mørke øjne passer det helt perfekt.«

»Mette Cornelius kjole er vildt flot og hun ligner nærmest en olympisk flamme.«

»Virkelig flot velourkjole. Den komplementære farvekontrast med de blå accessories til den orange kjole er godt tænkt og giver et kreativ look, der sprudler af dynamik.«