'Vi er faktisk heste'. Øhhh....

Den irske MMA-verdensstjerne Conor McGregor tager nu bladet fra munden, efter at en 26-årig kvinde har hævdet, at den hårdtslående gavflab er far til hendes datter.

Lørdag stod den britiske kvinde Terri Murray frem i engelske The Mirror med en påstand om, at hendes et-årige datter, Clodagh, er resultatet af en hed affære med McGregor på et hotelværelse i 2017.

Dette benægter MMA-stjernen, og derfor kræver Terri Murray, at McGregor skal gennemgå en DNA-test for at få sagen endeligt afgjort.

»Jeg vil ikke have hans penge. Jeg vil bare bevise, at han er Clodaghs far, og at jeg ikke lyver,« sagde hun til Mirror lørdag.

Og sent søndag aften valgte Conor McGregor så at respondere på kvindens krav ved at poste et billede af ham selv med et 'clipboard' i hånden - og i selskab med lægen, der er en del af den barske irers stab, Dr. Julian Dalby.

Teksten til billedet lyder:

»Resultatet står klart! Det viser sig, at vi faktisk er heste. 'Giddy up'.

I 2017 var Terri Murray inviteret til fest i irske Conor McGregors hotelsuite på Hotel Hilton efter en bytur på et diskotek i Liverpool.

Mirror viser flere billeder af McGregor og Terri Murray sammen, som er taget på hotelsuitens badeværelse. På et af dem befamler McGregor den 26-årige kvinde ved kanten af hendes miniskørt.

Den irske verdensstjerne har dog benægtet, at et samleje skulle have fundet sted - han har i stedet hævdet, at det var en af hans kammerater, der var sammen med Terri Murray den aften.

30-årige Conor McGregor er den største stjerne i MMA-sporten. Han er også blandt de bedst betalte atleter i verden. Eksempelvis tjente han 626 millioner kroner i 2017. Han er kendt og berygtet for flere kontroversielle episoder.