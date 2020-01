Siripuch Gulnoi mærkede konsekvenserne på sin egen krop i en ung alder.

»Jeg havde kæbe som mand, overskæg og dyb stemme på grund af dopingen,« fortæller hun:

»De ansvarlige var ligeglade med mit helbred. De aktive skal vinde medaljer allerede i en ung alder.«

Den thailandske vægtløfter løfter i en opsigtsvækkende dokumentar fra den tyske tv-station ARD sløret for, hvordan sporten er fyldt med forbudte stoffer.

Og hvordan hun selv har været dopet - og nemt slap for afgive positive dopingprøver.

»Vi stoppede bare i god tid inden konkurrencerne. Vores chef og træner havde planlagt alt perfekt: Sprøjte, pause, sprøjte, pause. Sådan foregår det,« fortæller Siripuch Gulnoi til den tyske tv-station.

Den 26-årige atlet har ironisk nok selv profiteret af dopingafsløringer hos andre atleter. Ved OL i London i 2012 - hvor hun stillede op under navnet Rattikan Gulnoi blev hun nummer fire lige uden for medaljerækken i 58 kiloklassen.

Siden blev den ukrainske bronzevinder Yuliya Kalina taget for doping, og dermed har Siripuch Gulnoi i stedet fået dén medalje.

Hendes udtalelser i ARD-dokumentaren har vakt opsigt, og nu har hun trukket dem tilbage - selv om man kan høre hende formulere sig i programmet for rullende kameraer.

Ifølge Inside the Games nægter hun nu at have erkendt sit eget dopingmisbrug og at have fortalt, at piger helt ned til 13-års alderen er blevet dopet i Thailand.

Siripuch Gulnoi hævder, at hun blev snydt til at komme med indrømmelserne af den tyske journalist, der udgav sig for at være en holdleder.

Uanset hvad er faktum, at Thailand ikke stiller op med vægtløftere ved OL til sommer i Tokyo. Landet har valgt at udelukke sig selv, da hele ni vægtløftere fra landet testede positivt under VM i 2018.