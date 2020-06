Mike Tyson leverede en af boksehistoriens største skandaler, da han under en kamp i 1997 bed en luns af Evander Holyfields øre.

Men går man og tror, at Evander Holyfield bærer nag, så er man forkert på den.

Det siger Holyfield i et interview med engelske The Times.

»Det generer mig ikke. Det kostede mig en masser smerter, men jeg er glad for, at det skete, fordi det gav mig muligheden for at tale om, hvad tilgivelse er,« siger Holyfield og fortsætter:

Sådan så det ud for 23 år siden, da Mike Tyson bed Evander Holyfield i øret. Foto: JEFF HAYNES

»Hvis nogen bryder ind i dit hjem, så tænker du ikke: 'Hvordan kan jeg bryde ind i deres?'. Det, som folk ikke ved, er, at Mike er meget mere vidende, end de tror.«

»De tror, han er sindssyg, men han er en forretningsmand nu. Du kan ikke være på den samme måde, når du bliver ældre,« lyder det fra Evander Holyfield, som altså har tilgivet Mike Tyson.

Ellers ville han formentlig heller ikke være villig til at gå i ringen mod Mike Tyson for tredje gang i karrieren - denne gang i en alder af 57 år.

Men meget tyder på, at et pensionist-brag mellem de to legender kan blive en realitet. De har i hvert fald begge to flirtet kraftigt med tanken - det kan du læse mere om her.

De to foregående kampe blev bokset i 1996 og 1997, og her vandt Holyfield begge gange.