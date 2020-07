Hun er kendt fra den røde løber og sine mange, mange filmroller.

Men selvom hun er en stjerne i Hollywood, afviser Charlize Theron ikke, at hun kunne finde på at skifte filmlærredet ud med en helt særlig sportsgren.

Faktisk kunne hun godt se sig selv som wrestler, fortæller hun til WWE i forbindelse med sin rolle i filmen 'The Old Guard', der netop handler om at kæmpe.

»Jeg har nul erfaring med MMA. Men jeg har en fortid som balletdanser, jeg var ballerina som ung, det var min første karrierevej. Jeg var god til at være en fysisk fortæller, før jeg blev det verbalt,« fortæller Charlize Theron i interviewet.

Og på en måde minder ballet hende om MMA. Det at fortælle en historie gennem kroppen.

»Det er, for mig, der hvor ballettens disciplin minder mig om MMA,« siger Charlize Theron.

I interviewet siger værten, wrestleren Kofi Kingston til hende, at han faktisk godt kunne se skuespillerinden som wrestler, og at han ville elske at se hende i kamp mod Becky Lynch eller Sasha Banks. Noget, Hollywood-stjernen bestemt ikke afviser.

»Er det en invitation? Hvor og hvornår? Jeg ved, det er krisetid lige nu, så det bliver ikke lige foreløbigt. Men det lyder sjovt, selvom jeg med garanti får røvfuld. Så det ville faktisk være sjovt for alle at se,« siger Charlize Theron.

Også Charlotte Flair og Bayley bliver i interviewet nævnt som mulige modstandere for 44-årige Charlize Theron, der har arbejdet som skuespiller i mere end 25 år.

Hun har i løbet af sin karriere været nomineret til over 100 priser og vundet 39 af slagsen. Blandt andet vandt hun i 2004 en Oscar for sin rolle i filmen 'Monster'.