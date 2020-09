Da de mødte hinanden som teenagere, blev de stedsøskende - eller papsøskende, eller bonus-søskende. Om man vil. Nu skal de giftes.

»Før kærligheden var der et fantastisk venskab. Vi voksede op sammen,« fortæller motorcykelstjernen Miguel Oliveira.

Ifølge Yahoo Sport har den 25-årige portugiser nu for første gang fortalt om sit særlige forhold til den kvinde, han sidste år friede til, Andreia Pimenta,.

Da de mødte hinanden som teenagere, var det på grund af deres forældre: Da Miguel Oliveiras far blev gift med Andreia Pimentas mor.

»På et tidspunkt fandt vi ud af, at det var mere end et venskab. Det var en meget stærk kærlighed,« fortæller Miguel Oliveira.

Parret holdt i de først år deres kærlighedsforhold hemmeligt, men for nogle år siden, blev omgivelserne indviet i deres følelser.

Sidste år gjorde de det så helt officielt på Instagram, da de fortalte, at de skulle giftes.

Og der har kun været opbakning til parret.

»Jeg er glad for, at min søn skal giftes med sit livs kærlighed,« skulle motorcykelstjernens far, Paulo Oliveira, have sagt tidligere.

Faktisk skulle der have været holdt bryllup allerede i år, men coronapandemien er kommet i vejen. Det har blandt andet betydet, at hele løbskalenderen er blevet lavet, hvilket gik ud over den store dag.

»Vi skulle have været gift i år, men jeg skulle køre løb i den weekend, så vi har udskudt det til næste år,« siger Miguel Oliveira.

Til gengæld har han haft noget at glæde sig over i MotoGP-serien, hvor han kører. Her vandt han for nylig karrierens første grandprix-sejr som den første portugiser nogensinde. Han ligger nu på en samlet niendeplads.