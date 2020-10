Det var holdkammeraterne, som først spottede Andreas Højsleths stress og bad ham om at gøre noget ved det.

Mandag tager det danske Counter-Strike-hold Astralis hul på turneringen Blast Premier Fall Series. Og det bliver med en gammel kending tilbage på holdet.

Andreas "Xyp9x" Højsleth gør comeback, efter at han i foråret måtte trække stikket og sygemelde sig med stress.

Som med så mange andre, der har været ramt af stress, reagerede Højsleth for sent på signalerne, fordi han ikke kendte dem.

Over for TV2 Sport forklarer han, at det var hans holdkammerater, som fik det til at sive ind, at han skulle tage det alvorligt. Og alligevel gik der en rum tid, før han stoppede sin egen fornægtelse.

- For mig var det indre uro. Det var utilpashed og ikke kun hovedpine. Det var træls at sidde i. Det var sgu hårdt, beretter han.

- Til sidst sagde mine holdkammerater, "du bliver nødt til at gøre noget ved det. Du er helt væk". Og det kunne jeg også selv se, men jeg var meget naiv og sagde, "det sker ikke for mig".

I foråret måtte han indse, at der ikke var nogen vejen udenom. Han var mentalt drænet, og både hoved og krop skreg på pause.

Nu er der tanket op på energikontoen, og hovedet er optimeret med et par briller, da han under sin sygdom også fandt ud af, at hans syn godt kunne trænge til hjælp foran skærmen.

I hans fravær nåede Astralis igen toppen af verdensranglisten med Patrick "Es3tag" Hansen som Andreas Højsleths afløser. Han er nu solgt til amerikanske Cloud 9, og Højsleth er opsat på at vise de gamle evner frem.

- Jeg sidder helt sikkert med noget motivation, og jeg skal prøve at bevise, at nu når Patrick har gjort det så godt, at folk ikke tænker, om jeg kan komme tilbage og levere.

- Vi skal huske, at det stadig er den gamle Xyp, siger han til TV2 Sport.

Astralis åbner Blast Premier Fall Series mod MIBR på mandag.

/ritzau/