Aleksandr Kokorin har intet mod at fortælle, hvad Adil Rami har sagt om sit forhold til Pamela Anderson.

»Han fortalte, at Pamela og han havde sex 12 gange hver aften,« lyder det

Ifølge flere medier som spanske Marca og britiske Mirror har den russiske fodboldspiller fået interessante ting at vide af sin franske holdkammerat i den korte periode, de var sammen i den russiske klub Sochi tidligere på året.

»Selvfølgelig var vi alle interesserede i, hvordan deres forhold var i sengen,« skulle Aleksandr Kokorin havde sagt i et interview med Alexander Aliyevs YouTube-kanal.

Den franske verdensmester Adil Rami og den canadiske skuespiller, model og dyreaktivist Pamela Anderson var et par i to år, indtil forholdet brast på ganske spektakulær vis i sommeren 2019.

Her kom den tidligere 'Baywaytch'-stjerne med lidt af en tirade på Instagram, hvor hun anklagede den franske fodboldspiller for at være massivt utro.

'De sidste to år af mit liv har været en stor løgn. Jeg blev snydt til at tro, at vi var dybt forelskede. Jeg er knust over at finde ud af, at han levede et dobbeltliv,' skrev Pamela Anderson blandt andet:

'Han plejede at joke med andre spillere, som har kærester i lejligheder nede ad gaden fra, hvor de bor med deres koner. Han kaldte de mænd for monstre. Han er selv et monster!'

Adil Rami afvist siden anklagerne, men ville ikke 'offentliggøre de intime detaljer og vores historie'. Han forklarede:

'Jeg har på ingen måde levet et dobbeltliv. Jeg er blot knyttet til mine børns mor, Sidonie, som jeg har den dybeste respekt for. Det er rigtigt, jeg måske skulle have været mere åben omkring det forhold. Går jeg ud fra,' lød det fra Adil Rami.

Det virker dog ikke til, at den 34-årige fodboldspiller endnu har glemt sin 18 år ældre ekskæreste.

Ifølge Aleksandr Kokorin skulle Adil Rami nemlig tidligere i år også have sagt, at Pamela Anderson 'var den bedste kvinde han nogensinde har haft'.

Franskmanden var kun kort tid i russiske Sochi, da en uoverensstemmelse om løn førte til et brud efter kun få måneder, i maj.