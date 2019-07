Ledelsen på Bahrain Merida erklærer sig uforstående overfor Rohan Dennis' bratte afsked med Tour de France.

Forvirringen er total på Tour de France-holdet Bahrain Merida, efter at Rohan Dennis pludselig stod af cyklen og trak sig ud af løbet på 12. etape.

Den australske temporytter var ellers topfavorit til fredagens enkeltstart, men Dennis kommer altså ikke til start mere i Tour de France, og holdledelsen har ingen anelse om, hvad der foregår.

- Vi er også forvirret. Lad os bare sige, at jeg er skuffet over, hvad der skete med Rohan, for vi havde store forventninger til ham i morgen (fredag, red.), siger Bahrain Meridas ledende sportsdirektør, Gorazd Stangelj, ifølge flere medier.

- Det var hans afgørelse at stoppe i forplejningszonen. Vi prøvede at tale med ham. Vi stoppede bilen for at forsøge at finde en løsning og spurgte: "Hvad sker der?". Han sagde, at han ikke havde lyst til at snakke og forlod løbet, siger sportsdirektøren.

Rohan Dennis forsøgte ellers tidligt på etapen at komme med i et udbrud. Senere blev han ifølge fransk tv set i diskussion med en af holdets følgebiler.

I forplejningszonen stod han så af, og kort efter kommenterede holdet situationen i en kryptisk meddelelse på Twitter.

- Vores prioritet er rytternes velbefindende, så vi vil omgående igangsætte en undersøgelse, men vil ikke udtale os, før vi har fastslået, hvad der skete med Rohan Dennis. I mellemtiden fortsætter vi med at støtte vores ryttere, som er midt i et løb.

Mens etapen stadig var i gang, blev Rohan Dennis set ved holdets bus i selskab med sin agent, men ønskede ikke at tale med de ventende pressefolk.

Dermed er årsagen til hans dramatiske exit uklar, men Gorazd Stangelj slår fast, at der ikke er noget fysisk i vejen med den regerende enkeltstartsverdensmester.

/ritzau/