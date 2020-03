Japans premierminister, Shinzo Abe, skal tirsdag holde møde med Den Internationale Olympiske Komité (IOC) om sommer-OL i Tokyo.

Mødet finder sted telefonisk klokken 12.00 dansk tid mellem Shinzo Abe og IOC's formand, Thomas Bach, oplyser den japanske regering.

Ifølge det japanske medie Sankei forhandler parterne om at udskyde OL til sommeren 2021.

Det sker, at der i de seneste dage er opstået modstand mod en afvikling af den gigantiske idrætsbegivenhed om bare fire måneder, mens coronavirussen i øjeblikket raser over hele verden.

Natten til mandag dansk tid meldte Canada ud som det første land, at det ikke vil deltage i sommer-OL, hvis det afholdes i juli. Siden har nu også USAs Olympiske Komite meldt ud, at man vil have sommer-OL i Tokyo udskudt grundet coronaviruspandemien.

Den Australske Olympiske Komité har til sine atleter fortalt, at de skal forberede sig på, at OL afholdes i sommeren 2021.

I Danmark har Danmarks Idrætsforbund ligeledes meldt ud, at man opfordrer til at udsætte OL, mens det fra Norge lyder, at man ikke vil sende atleter afsted.

En unavngiven topembedsmand fra den japanske regering siger i samme ombæring til Sankei, at OL i Tokyo bliver udskudt til sommeren 2021.

Legene kan dog ikke udskydes med mere end et år, da de i så fald vil ramle sammen med vinter-OL i Beijing i Kina i 2022, oplyser embedsmanden.

Mandag morgen sagde det mangeårige IOC-medlem Dick Pound til det amerikanske medie USA Today, at OL bliver udskudt.

»Det er ikke blevet besluttet, hvad der skal ske fremadrettet. Men legene kommer ikke til at begynde 24. juli, så meget ved jeg, sagde han.

Udmeldingen blev hurtigt nedtonet af talsmand for IOC Mark Adams.

»Det er ethvert IOC-medlems ret at fortolke den beslutning fra IOC-bestyrelsen, der blev annonceret i går (søndag, red.),« sagde Mark Adams.

Søndag aften annoncerede IOC-formand Thomas Bach, at en udskydelse af OL er en mulighed, og at der træffes en beslutning inden for fire uger.

Hvis OL i Tokyo skubbes fra 2020 og et år frem, vil Det Internationale Atletikforbund, World Athletics, være villig til at flytte VM i atletik i 2021. Det meddelte det mandag aften.