Corona-virussen har formentlig sat en kæp i hjulet for endnu en kæmpe sportsbegivenhed.

Det rutinerede canadiske IOC-medlem Dick Pound fortæller nemlig nu, at beslutningen om at udsætte sommerens OL i Tokyo er truffet.

»På baggrund af den information, som IOC (den internationale olympiske komité, red.) har, er beslutningen om udskydelse truffet,« siger Dick Pound i et interview med USA TODAY.

»Det er endnu ikke besluttet, hvordan det skal foregå fremadrettet, men legene kommer ikke til at starte den 24. juli - så meget ved jeg.«

Dick Pound har i årtier været ét af de absolut mest magtfulde og indflydelsesrige medlemmer af Den Internationale Olympiske Komité.

Han forventer, at komitéen snart melder udsættelsen ud officielt.

»Vi udsætter det og begynder så at håndtere alle udfordringer ved at flytte legene - de udfordringer bliver enorme.«

Dick Pounds udtalelser kommer mindre end 24 timer efter, at IOC-præsident Thomas Bach erkendte, at muligheden for at udskyde legene drøftes.

Og det samme sagde Japans premierminister, Shinzo Abe, mandag i en tale til det japanske parlament. Han understregede han dog samtidig, at en aflysning af legene på ingen måde kan komme på tale.

Norge, Canada, Tyskland og Brasilien har meddelt IOC, at OL bliver uden dem, hvis legene gennemføres som planlagt.

Corona-virussen raser p.t. i samtlige lande på kloden, og mere end 350.000 personer er blevet konstateret smittet - men det rigtige smitte-antal er sandsynligvis langt højere.