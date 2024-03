Siden Rasmus Højlund scorede sit første Premier League-mål 26. december, har han scoret i alle ligakampe.

Efter et svært efterår scoringsmæssigt har den danske fodboldspiller Rasmus Højlund for alvor fundet melodien i den seneste periode for Manchester United.

Det er sket i en United-offensiv med blandt andre 19-årige Alejandro Garnacho, hvor holdet i de seneste fem kampe har lavet 15 mål.

Ifølge United-træner Erik ten Hag er der en naturlig forklaring på de unge offensivspilleres succes.

- Spillere som Rasmus Højlund og Alejandro Garnacho skal bruge tid, men i høj grad også et hold omkring sig. Ingen af de ting fik de i efteråret, siger United-træneren til klubbens hjemmeside forud for søndagens kamp mod Aston Villa.

- På grund af skader var vi nødt til at lave mange justeringer i måden, vi spillede på, og det skabte svære betingelser for vores offensive spillere.

26. december scorede 21-årige Højlund sit første Premier League-mål mod netop søndagens modstander, Aston Villa, og siden da har han reddet videre på succesen.

Manchester United-angriberen har nettet i alle efterfølgende Premier League-kampe, hvor det i mellemtiden også er blevet til en scoring i en FA Cup-kamp.

- Når unge spillere som Højlund og Garnacho bliver serviceret ordentligt, kan deres udvikling som spillere virkelig gå hurtigt, og det er det, vi har set i den seneste periode, siger ten Hag.

- Jeg var fra start sikker på, at de havde potentialet til at gøre, hvad de gør i øjeblikket. Nu handler det for dem om at fortsætte udviklingen og være sultne.

Rasmus Højlund skal forsøge at fortsætte den gode stime søndag, når han og Manchester United gæster Aston Villa med kampstart 17.30.

