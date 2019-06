Simon Hansen klarede alle forsøg i første højdespringskonkurrence og slog verdensmester ved European Games.

Danmark har fået en ny atletikhelt. Normalt er Simon Hansen sprinter på 100 og 200 meter, men søndag aften skabte han sensation ved at vinde højdespringskonkurrencen i Danmarks kvalifikationsrunde i det nye DNA-format ved European Games.

Hansen trådte til, da der efter et afbud manglede en højdespringer i Danmarks trup, og han greb chancen ved at klare alle sine tre forsøg.

Så gjorde det ikke ligefrem historien dårligere, at han i afgørelsen slog ukraineren Bohdan Bondarenko, der har vundet verdensmesterskabet.

- Jeg vidste, at hvis Bondarenko rev ned på det sidste forsøg, så ville jeg vinde. Så jeg stod og trippede. Han satsede lidt, så jeg vidste, at det var muligt.

- Jeg forberedte mig på, hvordan jeg eventuelt skulle reagere, men da han rev ned, vidste jeg alligevel ikke, hvordan jeg skulle reagere. Så jeg løb over og jublede med holdkammeraterne, siger Simon Hansen.

Bondarenko forsøgte sig på højden 2,28 meter i jagten på at vinde den samlede konkurrence på tværs af kvalifikationsrunderne, og det udnyttede Simon Hansen.

Den danske sprinter, der hidtil kun har sprunget højdespring i ungdomsårene, lagde en mere forsigtig taktik. Han kom først over 1,80 meter, derefter 1,92 og til sidst 1,94.

- Jeg forventede at komme nemt over 1,80, som jeg klarede flere gange til træning lørdag. Så havde vi snakket om at gå op til 1,90, men jeg følte mig godt kørende og satte den op til 1,92.

- Jeg følte, at der var masser af luft ned til stangen på dem begge. Nok til at forsøge 1,94, og der var også luft der, fortæller Simon Hansen.

Stadionspeakeren på Dinamo Stadium i Minsk var i begyndelsen ikke opmærksom på danskerens historie. Speakeren sagde efter det første forsøg, at det var Hansens bedste spring i år.

- Det er også rigtigt nok, for jeg har ikke sprunget et højdespring siden 2016, tror jeg.

- Jeg er kommet over 1,90 før, så jeg vidste, at jeg havde det i benene, men jeg vidste ikke, hvor skarp jeg ville være, når jeg ikke har trænet det i fire år, siger Simon Hansen.

Hans resultat medvirkede til, at Danmark havde et noget bedre udgangspunkt i den afsluttende jagt, og her avancerede Danmark, så det endte med en tredjeplads ud af de seks nationer.

Placeringen sender Danmark ud i opsamlingsheat på tirsdag.

- Det var fint med en tredjeplads. Vi havde ikke regnet med det store, efter vi har fået flere afbud. Men det store sammenhold pressede præstation op.

- Nu skal jeg lige hjem og sunde mig ovenpå det her, og så må vi snakke om tirsdagens taktik mandag aften, lyder det fra sprinteren, der pludselig blev mere kendt som højdespringer.

/ritzau/