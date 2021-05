Line Christophersen fandt aldrig sit topniveau ved finalen i Spain Masters og tabte klart i to sæt.

Den danske mester i damesingle i badminton, Line Christophersen, havde spillet fremragende ved Spain Masters og stod søndag i sin første Super 300-finale på World Touren.

Men den 21-årige dansker spillede mildt sagt en rærlig finale og tabte med 15-21, 10-21 til den 18-årige indoneser Putri Kusuma Wardani.

Den tredjeseedede dansker, som er nummer 31 på verdensranglisten, kom ellers til finalen som favorit mod Wardani, verdens nummer 200.

Christophersen kom aldrig i gang i første sæt, og hun lavede mange uprovokerede fejl i sin iver efter at afgøre duellerne tidligt.

Hun var bagud 6-11 midtvejs i sættet, og hun var aldrig i nærheden af at komme tilbage.

Billedet var fuldstændig det samme efter sidebyttet. Wardani skulle faktisk bare sørge for at holde bolden i spil. Så skulle danskeren nok sende bolden i nettet eller ud af banen.

Line Christophersen havde ingen løsninger og virkede rådvild i alle spillets facetter, og det resulterede i et klart og skuffende nederlag.

Christophersen vandt for nylig sølv ved EM og rangerer som Danmarks næstbedste damesinglespiller. Kun Mia Blichfeldt ligger over hende som nummer 12 i verden.

Også i damedoublefinalen lå det på papiret godt til en dansk sejr. Freja Ravn og Amalie Magelund var topseedet i turneringen, men i finalen tabte de to unge danskere i to sæt til et indonesisk par.

/ritzau/