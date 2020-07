Åååh, det er næsten ikke til at bære!

Onsdag mistede den australske snowboard-verdensmester Alex Pullin på tragisk vis livet i en drukneulykke. Han blev fundet bevidstløs på en strand - Alex Pullin blev kun 32 år.

Han efterlader sig konen Ellidy Vlug, parrets barn - samt hunden Rummi. Og tragedien har taget hårdt på alle - ikke mindst på familiens firebenede medlem.

Ellidy Vlug har for første gang siden mandens bortgang givet lyd fra sig på de sociale medier. Det gør hun på Instagram, hvor hun i sin 'story' lader kameraet panorere hen over et minde-sted for Alex Pullin på stranden, hvor han blev fundet. Og som om, det ikke var trist nok - så afslører videoen også Rummi, der slukøret men trofast våger over sin ejers minde.

Foto: Instagram: Ellidy Vlug Vis mere Foto: Instagram: Ellidy Vlug

Alex Pullin, Ellidy Vlug og Rummi før den tragiske ulykke Foto: Instagram: Ellidy Vlug Vis mere Alex Pullin, Ellidy Vlug og Rummi før den tragiske ulykke Foto: Instagram: Ellidy Vlug

»Jeg kan ikke bære at skrive disse ord ... Chump (Alex Pullins kælenavn, red.) min skat. Hvil i fred i paradis,« skriver Ellidy Vlug til videoen.

Alex Pullin var onsdag morgen taget ud for at fiske med spyd alene. Han blev fundet bevidstløs i strandkanten, hvor han modtog behandling af ambulancereddere i 45 minutter. Men hans liv stod ikke til at redde.

Ifølge mediet News.com.au formodes det, at Pullin har fået et såkaldt 'shallow water blackout', hvilket betyder, at man under dykning besvimer på lavt vand, for eksempel på grund af hyperventilation.

Han var dobbelt verdensmester i snowboardcross bar den australske fane ved indmarchen ved Vinter-OL i 2014.

Efter ulykken hængte Ellidy Vlug en seddel op på døren til parrets hus. Her stod der:

»Kære medier. Tak for jeres tanker i denne svære tid. Dette er en meget svær tid for mig , og jeg beder jer om at respektere mit privatliv i denne sorg-periode.«

»I skal vide, at Chump elskede livet og levede det fuldt ud. Han levede for os - hans familie, vores hvalp Rummi, vores fantastiske venner og for det hjem, vi lavede sammen. Han levede sin drøm. Vores drøm.« stod der blandt andet på sedlen.«

»Jeg er evigt taknemmelig for, at jeg har levet mit liv med ham, og jeg er dybt bedrøvet over, at hans liv skulle slutte så tidligt.«

»Hvil i fred, min smukke mand. Kærlig hilsen, Ellidy.«