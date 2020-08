Nyheden om positive covid-19-test på et Tour de France-hold er blevet modtaget med let bekymring af rytterne.

Bekymringen for, at ryttere bliver smidt ud af Tour de France, eller at løbet ikke når til Paris, fik ny næring, da covid-19 som frygtet stak sit fjæs frem under forberedelserne til Tour-starten i Nice.

Lotto Soudal meddelte torsdag, at to af holdets ansatte havde afleveret "ikke-negative" coronaprøver, og at både de og deres værelseskammerater ville blive sendt hjem.

For rytterne er det en påmindelse om, at man pludselig kan ryge ud af årets største løb for en "forseelse", man ikke har nogen skyld i.

- Selvfølgelig frygter vi det. Vi var jo også spændte på resultaterne af den seneste test. De viste heldigvis, at hos os er både holdpersonale og ryttere negative, siger Sunwebs Casper Pedersen.

- Sådan noget kan være med til at gøre det til en helt anden oplevelse. Men det er jo sådan, det skal være. Sport er én ting, noget andet er, at vi skal prøve at få styr på coronasituationen, siger han.

Planen var, at hans forældre skulle overvære afslutningen i Paris, hvis Casper Pedersen når så langt.

Men torsdag blev Frankrig placeret på listen over lande, som de danske myndigheder fraråder at rejse til, og det kan forpurre planerne om familiegensyn på Champs-Elysèes.

- Hvis der er udsigt til, at de skal i karantæne, når de kommer hjem, kan de jo heller ikke rejse. Det er ikke let for folk bare at tage 14 dages hjemmekarantæne, siger Casper Pedersen.

Også Niklas Eg, en anden dansk Tour-debutant, ser på udviklingen i Frankrig med en smule bekymring.

Ikke mindst fordi det har vist sig, at covid-19-testen ikke er 100 procent skudsikker.

- Det er noget, vi snakker om. Jeg tror, at der er mange, der begynder at frygte at få en "falsk positiv". Det tyder på, at der har været nogle af dem i de seneste løb, siger Niklas Eg.

Mens både Casper Pedersen og Niklas Eg kører Tour de France for første gang, er Søren Kragh Andersen mere rutineret på den store scene.

Trods usikkerheden forventer han, at løbet vil blive gennemført som planlagt. Det er dog tydeligt, at ikke alt er, som det plejer.

- Ved holdpræsentationen i går var fokus fra tilskuere og medier meget anderledes. Der var nærmest ikke nogen mennesker, hvilket er meget specielt i forhold til de tidligere Tour de France, jeg har kørt.

- Jeg tror dog ikke, at det bliver så meget anderledes for os, når det går i gang. Normalt er vi enten i vores seng eller på cyklen, så den største forskel er den maske, vi har på, siger Søren Kragh Andersen.

/ritzau/