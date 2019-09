Opbakningen fra de danske tilskuere fik Mark O. Madsen til at føle sig uovervindelig i buret i sin UFC-debut.

- Jeg følte mig næsten uovervindelig med den opbakning.

Sådan lyder det fra MMA-kæmperen Mark O. Madsen, der i en udsolgt Royal Arena i København vandt sin debutkamp i verdens største MMA-forbund, UFC, på et minut og fire sekunder.

Der var også knald på tilskuerne, da Madsen trådte ind i arenaen til lyden af Kim Larsens "Rabalderstræde". Sådan en opbakning oplevede danskeren ikke i sin bryder-karriere.

- Det er svært at sætte ord på sådan en oplevelse. Det har jeg ikke prøvet før, og jeg har aldrig oplevet noget tilsvarende. Det var ubeskriveligt.

Mark O. Madsen skulle blot bruge et minut og fire sekunder på at vinde sin første kamp i UFC.

Italieneren Danilo Belluardo blev udraderet, og Madsen fik hurtigt lagt ham i et jerngreb. Det var ifølge danskeren en del af planen forud for kampen.

- Kampplanen var at tage ham ned og gøre ham færdig. Jeg troede, kampen ville tage længere tid, så jeg forsøgte egentlig at spare min energi, lyder det fra Mark O. Madsen på det efterfølgende pressemøde.

Den tidligere bryder er ubesejret i sine ni MMA-kampe, og nu kan han også kalde sig ubesejret i UFC-regi.

Det hele er nyt for Mark og familien, som begyndte at fokusere på kampsporten for 18 måneder siden. Han ved endnu ikke, hvad næste skridt er, men han vil gerne hurtigt i gang igen.

- Jeg vil gerne hurtigt tilbage i træningsrummet, da jeg stadig er ny i sporten. Jeg skal arbejde røven ud af bukserne, fortæller danskeren.

- Fremtiden starter i morgen tidlig. Det her er et spørgsmål om, hvor meget jeg gerne vil det, og hvor langt jeg kan drive det. Det er der kun en måde at finde ud af på, siger han.

Den næste kamp for danskeren kommer ikke til at foregå i Danmark, men det er endnu ikke kendt, hvor den finder sted. Madsen har kontrakt på tre kampe endnu.

/ritzau/