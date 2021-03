Aflyste stævner i det meste af Europa hindrer for tiden danske topryttere i at indfri OL-kvalifikationskrav.

Et udbrud af herpes blandt heste skaber problemer for kvalifikationen til OL i Tokyo.

Flere danske topryttere og deres heste skulle efter planen have brugt den kommende tid på at klare kvalifikationskravet til legene i Japans hovedstad, men det har virussen sat en foreløbig stopper for.

I øjeblikket er kvalifikationsstævner over det meste af Europa aflyst frem til 11. april på grund af den smitsomme sygdom.

Elitechef i Dansk Ride Forbund Kimi Nielsen fortæller, at det presser flere af de danske topryttere.

Danmark har sikret sig adgang til legene i de tre discipliner - dressur, spring og military - men det er endnu ikke afgjort, hvem der skal repræsentere Danmark.

- Det er en udfordring for os, at alle stævner i Europa er annulleret lige nu.

- Forhåbentlig kommer vi i gang igen i april, men jeg er nødt til at sige forhåbentlig. Stikker det helt af, så stævnerne i april og maj også ryger, så er vi virkelig udfordret, siger Kimi Nielsen.

Det er et udbrud af herpesvirus ved et stævne i Valencia, der lige nu skaber de store problemer for ridesporten.

I forvejen har coronapandemien forårsaget aflysninger af stævner hen over det meste af vinteren.

Yderligere stævneaflysninger vil presse kalenderen frem mod skæringsdatoen 21. juni, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har sat som sidste frist for at indfri kvalifikationskravet til OL.

- Mange ryttere fra hele Europa er i samme situation, og med flere aflysninger kan der komme rift om pladserne til stævnerne, hvor der er et begrænset deltagerantal, siger Kimi Nielsen.

Senest 5. juli skal rideforbundet aflevere navnene på de i alt seks ryttere, der skal repræsentere Danmark.

I dressur skal Danmark stille med tre ekvipager plus en reserve. Som den eneste kan Cathrine Dufour vide sig sikker på at komme til OL. Også Carina Cassøe Krüth og Lone Bang Larsen har indfriet det personlige OL-krav.

- Vi har tre på plads, så vi mangler én, men vi vil gerne have, at så mange som muligt klarer kravet, så vi har flere valgmuligheder og kan sende de bedste afsted til Tokyo.

- Så vil vi heller ikke være så sårbare, hvis en hest bliver halt eller en rytter brækker en arm. Det vil være ærgerligt at mangle en, siger elitechefen.

I spring skal Danmark stille med en enkelt ekvipage, og her har Andreas Schou kvalifikationen i hus. Rideforbundet håber dog, at flere vil bringe sig i spil til OL-pladsen.

I military er Danmark også sikret en enkelt OL-plads. Her har Peter Flarup og Mia Hastrup klaret kravet, men det er alligevel ikke helt nok til at sende dem afsted til Japan, som det ser ud lige nu.

- De skal også lave et såkaldt confirmation result. Det venter vi på bliver muligt for dem, siger Kimi Nielsen.

Elitechefen fortæller, at det for de fleste danske topryttere ikke er det store problem at indfri de personlige OL-krav, hvis de først får chancen.

- Rytternes niveau er så højt, at det ikke er et problem at opnå den nødvendige score. Det er mere muligheden for at komme til at ride, der er problemet, siger Kimi Nielsen.

OL i Tokyo afholdes fra 23. juli til 8. august.

/ritzau/