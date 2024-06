Med en overlegen sejr over Aaron Chia og Soh Wooi Yik er Kim Astrup og Anders Skaarup videre i Singapore.

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen er godt på vej mod endnu et stort resultat på World Touren i badminton.

Fredag spillede herredoublen, der i sidste weekend vandt Malaysia Masters, sig videre til semifinalen i Singapore Open.

Det skete med en overlegen sejr over malaysiske Aaron Chia og Soh Wooi Yik, verdensranglistens nummer fem og vindere af VM i 2022.

Chia og Yik blev sendt hjem med et nederlag på 10-21, 14-21 i bagagen efter ikke at have kunnet stille meget op imod Astrup og Skaarup.

Den danske duo fik en flyvende start og var foran både 9-2 og 14-4 på vej mod sejren i første sæt.

Også i andet sæt tog danskerne teten fra start ved at komme foran 5-1, inden Chia og Yik fik kæmpet sig lidt tilbage, så der ved opholdet midtvejs stod 11-7.

Malaysierne fik reduceret til 10-11, men så tog Astrup og Skaarup fat. Derfra gik der ikke længe, før danskerne kunne fejre semifinalebilletten.

Herredoublens sejr blev punktummet for en flot dansk dag i Singapore. Forinden havde både Mads Vestergaard og Christine Busch samt Viktor Axelsen spillet sig videre til semifinalerne i henholdsvis mixeddouble og herresingle.

Singapore Open er en såkaldt Super 750-turnering på Det Internationale Badmintonforbunds World Tour, hvilket er den næsthøjeste rangering, hvis man fraregner sæsonfinalen.

/ritzau/