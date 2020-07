Seksårige Bridger Walker er blevet hyldet verden over, efter han tidligere på måneden på heroisk vis reddede sin lillesøster, der var ved at blive angrebet af en aggressiv hund.

Fodboldspilleren Pique, skuespillerinden Anne Hathaway og skuespilleren Mark Ruffalo er således blot nogle af de mange stjerner, der har udtrykt sin beundring for den unge knægts heltemod.

Og nu er turen så kommet til den internationale bokseorganisation WBC, der har tildelt Bridge Walker et helt særligt WBC-æresbælte. Det fortæller den unge drengs tante i et Instagram-opslag

'Det er sandt! Bridger er blevet gjort til æres-verdensmester af WBC. De fortalte mig, at de ville sende et bælte, men jeg vidste ikke, at det var DÉT bælte,' skriver hun blandt andet.

Som B.T. tidligere har beskrevet, så tog Bridger Walker den 9. juli hurtig bestik af en farlig situation og formåede at redde sin lillesøster, der var ved at blive angrebet af en aggressiv hund.

Hunden havde nemlig direkte retning mod søsteren, men på beundringsværdig vis kastede Bridger Walker sig imellem sin søster og hunden, så den bidske hund i stedet angreb ham.

Et angreb, der kostede ham en tur på hospitalet og betød, at han måtte syes med omkring 90 sting i ansigtet.

»Hvis der var nogen, der skulle dø, så skulle det være mig,« sagde drengen blandt andet efter overgrebet.

Her ses nogle af skaderne på den lille dreng. Foto: Instagram Vis mere Her ses nogle af skaderne på den lille dreng. Foto: Instagram

En sætning, der efterfølgende gik rent ind hos et hav af internationale stjerner, der har stået i kø for at hylde Bridger Walker.

Én af dem var Chris Evans, der blandt andet er kendt for flere Marvel-film. Han har efter Bridger Walkers rørende og heroiske indsats nemlig sendt den seksårige dreng en personlig gave.

På trods af de voldsomme skader er seksårige Bridger Walker ved godt mod, og i sidste uge kunne hans tante fortælle, at hendes nevø er blevet udskrevet fra hospitalet, ligesom at hans sår er i fuld gang med at hele.

Bridger Walkers historie blev kendt, efter netop tanten havde delt det på sin Instagram-profil. Her har opslaget i skrivende stund fået mere end 1,5 millioner likes og et utal af kommentarer. Det vides ikke, hvorfor hunden gik til angreb.