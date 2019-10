Lingwei Kong og Mangi Ge stoppede op, de vendte sig om - og løb den modsatte vej.

»Jeg er megaskuffet, men det er vigtigt ikke at blive påvirket af det for længe,« sagde Mangi Ge efterfølgende.

Kvindernes 4x100-finale ved atletik-VM blev scene for en særdeles spøjs optræden fra det kinesiske stafethold.

Inden det sidste skifte lå de nummer fem, men da Lingwei Kong skulle give stafetten videre til Mangi Ge, gik det helt galt. (Kvindernes 4x100-meter finale kan ses fra ca. 1,35 inde i sammendraget over lørdagens finaler øverst i artiklen)

Her begår Lingwei Kong og Mangi Ge fejlen med stafetten. Foto: IBRAHEEM AL OMARI

Overdragelsen af den runde stav skete ikke inden for det reglementerede område, og så stoppede Mangi Ge brat op.

Begge kvinderne luntede tilbage for at overdrage stafetten på det rette sted, hvor de også begyndte at diskutere, inden Lingwei Kong viftede med hænderne for at få sin holdkammerat til at komme af sted.

Og Mangi Ge kom da også i mål, håbløst sidst. Siden blev Kinas kvinder så diskvalificerede på grund af det tumultariske stafet-skifte.

»Vores mål er OL i Tokyo, og vi skal arbejde hårdt for at komme med, men indtil videre skal vi arbejde hårdt for at der ikke kommer til at ske sådan nogle fejl,« sagde Mangi Ge.

Holdkammeraterne forsøger at trøste Mangi Ge, der tørrer en tåre væk fra øjet. Foto: JEWEL SAMAD

Jamaica endte med at tage guldmedaljerne, foran Storbritannien og USA.

VM i Doha har været i gang siden 29. september. Søndag er dog sidste dag konkurrence-dag ved de omdiskuterede verdensmesterskaber, hvor især varmen har været et stort problem for flere udøvere.

Og så blev en kendt træner for flere af VM-atleterne også idømt en straf for brud på dopingreglerne undervejs.

Danske Sara Slott var også indblandet i en omdiskuteret episode, da hun blev diskvalificeret allerede i sit indledende heat.