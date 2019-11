De amerikanske tv-seere kunne se hele det utrolige kup. Live.

På et splitsekund fik en helt almindelig studie-nedtakt fra en ishockey-kamp tre nye hovedpersoner: To mænd... og en isvaffel.

Rollefordelingen var lige så simpel: En tyv, et offer. Et stjålet objekt.

Ikke overraskende har fik den utrolige scene, der udspillede sig i baggrunden af en Fox Sports' studie-udsendelse, enorm opmærksomhed på ikke mindst sociale medier. Noget mere end det NHL-opgør mellem Carolina Hurricanes og Ottawa Senators, der egentlig var omdrejningspunktet for transmissionen. Se hele optrinnet her:

Crime of the Century pic.twitter.com/HcXOR6gn4r — Carolina Hurricanes (@Canes) November 12, 2019

Nu viser det sig dog, at sandheden om isvaffel-tyveriet ikke er helt så koldblodigt som først antaget.

»Joe og mig er gode venner,« fortæller Weston Davis til The Athletic:

»Han stod der lige foran kameraet, og jeg tænkte, at jeg ville drille ham lidt, så det forhåbentlig ville blive fanget af kameraet.«

Det var altså Weston Davis, der snuppede isvaflen fra Joe Campen og hurtigt slikkede på den.

Og The Athletic har såmænd også talt med offeret, der erkender, at han godt kunne mærke, at der skete noget med isvaflen. Han ignorerede det dog, fordi 1) han var ved at se en video på en anden vens telefon, 2) han troede ikke, at nogen ville stjæle hans is.

Han tog altså fejl.

»Jeg tog det nu helt pænt, for jeg så, at han købte en ny til mig. Og så grinte vi begge af det, fordi det kom på tv,« siger Joe Campen, der slet ikke nåede at smage på sin isvaffel, inden den forsvandt.

Mens Weston Davis altså vandt isvaffel-krigen med 1-0, vandt Carolina Hurricanes den foregående ishockey-kamp mod Ottawa Senators med hele 8-2.