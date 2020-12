Sikke et år!

Det blev et år, hvor næsten alt var anderledes. Men heldigvis også kun næsten.

Sporten - store dele af den i hvert fald - rullede nemlig videre i 2020. Og selv om det var i væsentligt anderledes rammer, gjorde de danske sportsfolk sig igen bemærket på den internationale scene. Derfor skal B.T. Guld naturligvis også uddeles i år.

Siden 1930 er den prestigefyldte sportspris blevet uddelt. Traditionen tro kæmper 10 indstillede kandidater om prisen, som udmærker sig ved at være sportens egen pris, fordi det er atleterne selv, der afgør, hvem der skal vinde B.T. Guld.

Her kan du se, hvem de 10 indstillede til B.T. Guld 2020 er. I bunden af artiklen kan du komme med din holdning til, hvem du synes, der fortjener at vinde B.T. Guld, som uddeles den 2. januar.

Søren Kragh Andersen har i 2020 udmærket sig ved at vinde hele to etaper i årets Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Søren Kragh Andersen har i 2020 udmærket sig ved at vinde hele to etaper i årets Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Søren Kragh Andersen er indstillet til B.T. Guld for sine to etapesejre i årets Tour de France.

Datoerne 12. og 18. september 2020 vil for altid være mejslet i sten i dansk cykelhistorie, for her triumferede den danske Sunweb-rytter og vandt henholdsvis 14. og 19. etape i verdens største cykelløb.

På begge etaper angreb danskeren fra Strib i det helt rette moment og viste sig fra sin mest eksplosive side og kunne køre alene over stregen med hænderne hævet over ovedet.

26-årige Søren Kragh Andersen markerede sig med triumferne i Tour de France for alvor på den allerstørste internationale cykelscene.

Viktor Axelsen triumferede i marts, da han slog Taiwans Chou Tien-chen i finalen og dermed vandt All England. Foto: OLI SCARFF Vis mere Viktor Axelsen triumferede i marts, da han slog Taiwans Chou Tien-chen i finalen og dermed vandt All England. Foto: OLI SCARFF

Viktor Axelsen er indstillet til B.T. Guld for at vinde All England i herresingle.

For første gang vandt den danske badmintonspiller All England, da han 15. marts sejrede over Chou Tien-chen.

Danskeren tog i finalen teten fra start, og efter to sæt stod det altså klart, at han kunne kalde sig vinder af en af verdens største badmintonturneringer med cifrene 21-13, 21-14.

Dermed blev 26-årige Axelsen den første dansker til at vinde den prestigefyldte turnering i herresingle siden Peter Gade i 1999.

Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen og Rasmus Pedersen – med andre ord det danske banelandshold – kørte sig i 2020 hele vejen til VM-guldmedaljer i 4.000 meter holdforfølgelse. Foto: Odd ANDERSEN Vis mere Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen og Rasmus Pedersen – med andre ord det danske banelandshold – kørte sig i 2020 hele vejen til VM-guldmedaljer i 4.000 meter holdforfølgelse. Foto: Odd ANDERSEN

Banelandsholdet er indstillet til B.T. Guld for at vinde VM-guld i 4.000 meter holdforfølgelse.

De fire danske cykelryttere Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen satte alle andre til vægs og kørte til guldet i velodromen i Berlin.

Det skete 29. februar i Berling tiden 3 minutter og 44,672 sekunder, da det danske banelandshold slog New Zealand i finalen og dermed kunne iføre sig de flotte regnbuestriber øverst på podiet.

Som prikken over i'et satte de fire ryttere også ny verdensrekord.

Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv sikrede sig guldmedaljer i parløbet ved verdensmesterskabet i Berlin. Foto: TOBIAS SCHWARZ Vis mere Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv sikrede sig guldmedaljer i parløbet ved verdensmesterskabet i Berlin. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen er indstillet til B.T. Guld for at vinde VM-guld i parløb.

1. marts fejede det danske makkerpar al modstand af banen, da de efter 200 omgange i velodromen i Berlin sikrede sig sejren i lidt af en magtdemonstration.

Efter en fantastisk start på løbet endte danskerne slutteligt på 62 point foran New Zealand på andenpladsen med 33 point og Tyskland med 32 point.

Mørkøv og Norman Hansen kørte sig sidste år ligeledes til EM-guld i disciplinen og kan altså nu føje VM-guldet til samlingen.

Jakob Fuglsang havde de bedste ben, da han i august vandt Lombardiet Rundt. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jakob Fuglsang havde de bedste ben, da han i august vandt Lombardiet Rundt. Foto: MARCO BERTORELLO

Jakob Fuglsang er indstillet til B.T. Guld for sine sejre i Lombardiet Rundt og Vuelta a Andalusien.

I 2019 var det Liège-Bastogne-Liège, og i år kunne den danske Astana-rytter føje endnu et monument til sin samling.

Vinderne af B.T. Guld gennem tiderne

2019: Herrelandsholdet (håndbold)

2018: Caroline Wozniacki (tennis)

2017: Viktor Axelsen (badminton)

2016: Herrelandsholdet (håndbold)

2015: René Holten Poulsen (kajak)

2014: Camilla Pedersen (triatlon)

2013: Tom Kristensen (motorsport)

2012: Lasse Norman Hansen (cykling)

2011: Caroline Wozniacki (tennis)

2010: Caroline Wozniacki (tennis)

2009: Caroline Wozniacki (tennis)

2008: Jonas Warrer og Martin Kirketerp (sejlsport)

2007: Nicki Pedersen (speedway)

2006: Mikkel Kessler (boksning)

2005: Michael Maze (bordtennis)

2004: Guldfireren (roning)

2003: Nicki Pedersen (speedway)

2002: Tom Kristensen (motorsport)

2001: Tom Kristensen (motorsport)

2000: Kvindelandsholdet (håndbold)

1999: Camilla Martin (badminton)

1998: Landsholdet (fodbold)

1997: Kvindelandsholdet (håndbold)

1996: Bjarne Riis (cykling)

1995: Bjarne Riis (cykling)

1994: Kvindelandsholdet (håndbold)

1993: Bjarne Riis (cykling)

1992: Landsholdet (fodbold)

1991: Mette Jacobsen (svømning)

1990: Eva Fjellerup (moderne femkamp)

1989: Chr. Frederiksen og Arne Nielsson (kano)

1988: Dan Frost (cykling)

1987: Hans Nielsen (speedway)

1986: Landsholdet (fodbold)

1985: Landsholdet (fodbold)

1984: Erik Gundersen (speedway)

1983: Michael Marcussen (cykling)

1982: Morten Frost (badminton)

1981: Landsholdet (fodbold)

1980: Kjeld Rasmussen (skydning)

1979: Nils Haagensen (military)

1978: Susanne Nielsson (svømning)

1977: Lene Køppen (badminton)

1976: Poul Richard Høj Jensen, Valdemar Bandolowski og Erik Hansen (sejlsport)

1975: Svend Pri (badminton)

1974: Jesper Tørring (højdespring)

1973: Anders Børresen og Henrik Søderlund (sejlsport)

1972: Niels Fredborg (cykling)

1971: Arne Jacobsen (bueskydning)

1970: Jørgen Schmidt (cykling)

1969: Leif Mortensen (cykling)

1968: Steen Smidt-Jensen (tikamp)

1967: Paul Elvstrøm og Poul Mik Meyer (sejlsport)

1966: Jørgen Emil Hansen, Verner Blaudzun, Flemming Wisborg og Ole Højlund (cykling)

1965: Ole Ritter (cykling)

1964: Kviks firer (roning)

1963: Svend Jacobsen (sejlsport)

1962: Kaj E. Jensen (cykling)

1961: Erland Kops (badminton)

1960: Erik Hansen (kajak)

1959: Ole Hviid Jensen (skydning)

1958: Else Birkemose (håndbold)

1957: Thyge Thøgersen (løb)

1956: Paul Elvstrøm (sejlsport)

1955: Ole Hviid Jensen (skydning) og Gunnar Nielsen (løb)

1954: Karen Lachmann (fægtning)

1953: Kurt Nielsen (tennis)

1952: Lis Hartel (ridning)

1951: Johan Runge (vægtløftning)

1950: Erik Larsen (roning)

1949: Eigil Nielsen (fodbold)

1948: Paul Elvstrøm (sejlsport)

1947: Karen Margrethe Harup (svømning)

1946: Ejnar Tang Holbæk (bueskydning)

1945: Aage Leidersdorff (fægtning)

1944: Niels Holst-Sørensen (løb)

1943: 4x400 m stafethold (atletik)

1942: Svend Christensen (cykling)

1941: Fodboldlandsholdet

1940: Sv. Aage Thomsen (tikamp)

1939: KR's otter (roning)

1938: Oscar Jørgensen (fodbold)

1937: Ragnhild Hveger (svømning)

1936: Sorøs toer (roning)

1935: Poul Otto (højdespring)

1934: Henry Nielsen (løb)

1933: Lilli Andersen (svømning)

1932: Else Jacobsen (svømning)

1931: Henry Hansen (cykling)

1930: Sorøs firer (roning)

Jakob Fuglsang sejrede nemlig 15. august i endagsløbet Lombardiet Rundt – et af de fem cykelmonumenter og dermed fineste endagsklassikere inden for cykling.

Tidligere på året åbnede Jakob Fuglsang cykelsæsonen 2020 ved at vinde etapeløbet Vuelta a Andalusien for andet år i træk.

Pernille Harder har haft et vildt 2020 med flere store sejre og flotte kåringer. Foto: Alvaro Barrientos / POOL Vis mere Pernille Harder har haft et vildt 2020 med flere store sejre og flotte kåringer. Foto: Alvaro Barrientos / POOL

Pernille Harder er indstillet til B.T. Guld for sit fantastiske sportsår.

Den 28-årige landsholdsspiller blev i 2020 tysk mester med Wolfsburg og scorede derudover det afgørende mål, der ligeledes sikrede hende og holdet sejren i i den tyske pokalfinale.

Sammen med resten af Wolfsburg spillede hun sig også hele vejen til Champions League-finalen, og på landsholdet var hun med til på suveræn vis at sikre Danmark en plads ved EM 2022.

Pernille Harder blev af Uefa kåret til 'Årets spiller' i Europa, og 1. september skrev hun historie, da hun skiftede fra Wolfsburg til Chelsea og dermed blev den dyreste kvindelige fodboldspiller.

Sarah Mahfoud blev i 2020 verdensmester i fjervægt. Det blev hun hyldet for på Københavns Rådhus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sarah Mahfoud blev i 2020 verdensmester i fjervægt. Det blev hun hyldet for på Københavns Rådhus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Sarah Mahfoud er indstillet til B.T. Guld for at blive verdensmester i fjervægt.

I starten af februar kunne den danske IBF-bokser løfte VM-bæltet højt over hovedet efter en suveræn kamp, hvor hun slog argentinske Brenda Carabajal på point.

31-årige Mahfoud vandt samtlige omgange og dermed også kampen om bæltet, der i første omgang gav hende titlen som midlertidig verdensmester.

I juli blev Mahfoud forfremmet til regulær verdensmester, da den tidligere verdensmester Jennifer Han valgte at give afkald på titlen i forbindelse med sin barsel.

Sverri Nielsen roede sig i oktober hele vejen til guldmedalje i singlesculler. Foto: Jakub Kaczmarczyk Vis mere Sverri Nielsen roede sig i oktober hele vejen til guldmedalje i singlesculler. Foto: Jakub Kaczmarczyk

Sverri Nielsen er indstillet til B.T. Guld for at vinde EM-guld i singlesculler.

Den 27-årige færøske roer sikrede 11. oktober Danmark en guldmedalje, da han roede sig hele vejen til sejr i en perfekt timet afslutning ved EM i Polen.

I en intens finale lå Sverri Nielsen længe uden for medaljerækkerne, men han fik skruet på de helt rigtige knapper frem mod afslutningen og roede først over stregen et sekund foran nummer to.

Og for første gang nogensinde kunne Sverri Nielsen altså hænge guldmedaljen i singlesculler om halsen.

Dina Thorslund forsvarede i 2020 sit VM-bælte i superbantamvægt. Foto: Henning Bagger Vis mere Dina Thorslund forsvarede i 2020 sit VM-bælte i superbantamvægt. Foto: Henning Bagger

Dina Thorslund er indstillet til B.T. Guld for sit forsvar af VM-bæltet.

I september gik den danske WBO-bokser i ringen og forsvarede sit verdensmesterskab i superbantamvægt for tredje gang – denne gang mod Nina Radovanovic.

Dina Thorslund vandt den svære kamp mod sin serbiske modstander på point efter 10 omgange.

Dermed er den 27-årige dansker fortsat ubesejret i sine 15 kampe.

Heroic har opnået store resultater i 2020 og vandt blandt andet ESL One Cologne 2020. Foto: DreamHack Vis mere Heroic har opnået store resultater i 2020 og vandt blandt andet ESL One Cologne 2020. Foto: DreamHack

Heroic er indstillet til B.T. Guld for deres flotte 2020.

Det danske CS: GO-hold har i 2020 haft stor fremgang og markeret sig som et af de bedste e-sportshold i verden, og i august sikrede de sig deres største triumf nogensinde, da de slog Vitality i finalen ved turneringen ESL One Cologne.

Oven på et svært forår, hvor holdet var helt nede som nummer 36 på verdensranglisten, rejste de sig på imponerende vis i løbet af sommeren og efteråret.

Sejren ved ESL One Cologne medførte, at Heroic rykkede op som nummer et på verdensranglisten.

De 10 indstillede til B.T. Guld 2020 er udvalgt af B.T.s redaktion med deadline 1. november 2020.