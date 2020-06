Sondre Guttormsen er slet, slet ikke vant til sådan en opmærksomhed.

»Jeg vågnede en morgen og så, at videoen havde fået flere millioner visninger, så der var jeg lidt i chok,« siger han.

Den 21-årige norske stangspringer er blevet uventet populær på det sociale medier TikTok, fortæller han til Expressen.

Et lille klip, hvor et spring med staven rent faktisk mislykkes, er gået hen og blevet lidt af et viralt hit.

Sondre Guttormsenstiller op for Norge ved store turneringer. Foto: Andrej ISAKOVIC Vis mere Sondre Guttormsenstiller op for Norge ved store turneringer. Foto: Andrej ISAKOVIC

I alt 15 millioner gange er videoen blevet set på TikTok, og egentlig er Sondre Guttormsen ikke helt sikker på, hvorfor folk er så vilde med situationen.

»I stangspring sker sådan noget ret tit, og på TikTok har jeg lagt flere mislykkede forsøg op blandt engang min stav knækkede, men det er dog ikke blevet nogen succes,« fortæller han:

»Det her klip har nok klaret sig så godt, fordi det lykkedes mig at redde situationen på en sjov måde og klatre ned ad staven og lande uskadt.«

Den norske stavspringer har også lagt videoen på Instagram, hvor der dog er gået noget mindre vildt for sig. Her er det mislykkede forsøg blevet set lige knap 90.000 gange. Du kan se det her: