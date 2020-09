Du kender nok hendes far.

Han var en af verdens bedste boksere i 1990'ene og gik under kælenavnet 'The Golden Boy'. Kan du stadig ikke huske ham? Så hjælper det måske, når du får at vide, at hans datter lige nu er ved at gøre karriere som model i USA.

Hun hedder Atiana De La Hoya, er 21 år, og ja, så er hun altså datter til den tidligere verdensmester Oscar De La Hoya. Men hun er altså ikke gået i faderens fodspor og har skabt sig en karriere inden for sport. Hun har i stedet valgt modelvejen, og det går altså også rigtig godt, fortæller hun.

»Det går godt! Jeg er ved at være klar til at udvide mit område og starte en helt ny rejse, så vi får at se, hvor det ender. Jeg har nogle spændende ting, jeg arbejder på,« siger Atiana De La Hoya til TMZ.

Atiana De La Hoyas levevej er ikke helt ukendt i familien. For også hendes mor var i mange år model. Shanna Moakler blev kåret til Miss New York i 1995 og blev efterfølgende nummer to i Miss USA. Hun har også været månedens Playmate tilbage i 2001 i det legendarisk Playboy-magasin.

Atiana De La Hoya er også gået modelvejen, men indtil videre uden at komme forbi Playboy eller Miss USA-konkurrencerne. Hun har dog allerede nu fans, og lige nu følger 143.000 mennesker med i, hvad legendens datter render og laver på Instagram.

Om modelkarrieren også er blevet hjulpet på vej af at være datter af en legende som Oscar De La Hoya, har Atiana også et fint svar på:

»Jeg siger altid, at det åbner nogle døre, men det får dig ikke igennem de døre,« lyder det fra Atiana De La Hoya.

