Han jublede og takkede hele Royal Arena.

Men da Nicolas Dalby endelig kom ud bag kulissen efter sin comebacksejr i UFC i september, blev det for meget for ham.

Den 34-årige dansker sejrede over brasilianske Alex Oliveira ved det store UFC-stævne i København, og det skulle vise sig at være en meget mere følelsesladet sejr for Dalby, end fansene i arenaen fik at se.

UFC har torsdag delt en bid fra et afsnit af deres serie 'UFC Connected', hvor de har sat fokus på historien omkring Nicolas Dalbys comeback til UFC.

Nicolas Dalby har ofte talt åbent og ærligt om sine 'indre dæmoner'. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den danske MMA-kæmper var en del af milliardorganisationen i 2015 og 2016, hvorefter han blev droppet. Han har kæmpet sin vej tilbage til UFC henover en dyb depression.

Efter sejren over Alex Oliveira forlod Nicolas Dalby arenaen smilende og jublende til lyden af publikums begejstring. Se video fra sejren her.

Men lige så snart han var ude arenaen, væltede følelserne op i ham.

Se klippet fra UFC herunder. Artiklen fortsætter efter videoen.

Comebacks don't get more emotional than this!



Great to have you back, @DalbyMMA! pic.twitter.com/7JvDgkoH8S — UFC Europe (@UFCEurope) November 21, 2019

»Det tog en masse kamp mod mine indre dæmoner for at nå hertil. Jeg kom ikke bare igennem min depression. Jeg kom tilbage på kontrakt med UFC, som ikke er nemt at gøre, hører jeg,« sagde Dalby til kameraet kort efter sejren.

Nicolas Dalby kæmper i weltervægtklassen og har 18 sejre i 22 professionelle MMA-kampe. I UFC sammenhæng vandt han en, kæmpede en uafgjort og tabte to kampe før sit comeback på Alex Oliveira.

Når man kommer ind i UFC er det typisk, at man skriver under på netop fire kampe. Det samme gør sig gældende for Mark O. Madsen, der ved samme stævne i København slog Danilo Belluardo.

Det vides dog endnu ikke, hvad næste udfordring bliver for de to danske UFC-kæmpere.