En særlig video har sat gang i en sexskandale i Australien.

I videoen ser man et par, der har sex på et offentligt toilet, og det har sendt rugbyholdet Parramatta Eels ud i et større stormvejr.

Manden i klippet – som i øvrigt er delt på sociale medier – viser sig at være en af holdets spillere, og det har skabt overskrifter i det australske.

Det melder flere medier, herunder News.com, Foxsports og Nzherald.

The #NRL has issued a Parramatta Eels player with a breach notice alleging he brought the game into disrepute.



Details: https://t.co/liXkCkqyyq pic.twitter.com/zB4XfeBA6R — NRL (@NRL) April 28, 2021

Det firesekunder lange klip blev delt på sociale medier i sidste uge, og i kølvandet på episoden bekræftede Parramatta-Eels, at manden i videoen er en af 'Ålene'.

'Som vi forstår det, er videoen blevet ulovligt filmet af en anden person uden samtykke, og så er den forsøgt delt på sociale medier,' forklarer klubben i en pressemeddelelse.

Alligevel står spilleren nu til en bøde, da Det Nationale Rugbyforbund har vurderet, at han har et ansvar for ikke at agere på en sådan måde, at det skader australsk rugby.

'Det Nationale Rugbyforbund har udstedt en bøde til en Parramatta Eels-spiller efter en melding om, at han har bragt spillet i vanære i forbindelse med en video af ham under et samleje på et offentligt sted,' skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Den unavngivne spiller modtager en bøde på 5.000 australske dollar, svarende til knap 24.000 kroner.

Ifølge The Australian har kvinden valgt at gå valgt at gå den juridiske vej mod den eller de, der har filmet videoen.

Spilleren og Parramatta Eels har nu fem dage til at appellere dommen.