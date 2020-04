Det er kortfattet, men de syv små ord gemmer på en bekræftelse af et særdeles spektakulært trekantsdrama:

»Jim og Kortnie er i et forhold,« lyder udmeldingen.

Bag den udtalelse over for mediet Page Six står Steve Honig, der er agent for den tidligere baseballsstjerne Jim Edmonds. Han er omdrejningspunktet i historien.

For de syv ord bekræfter nu den historie, som hans fraseparerede hustru, Meghan King Edmonds, i begyndelsen af året ublu lagde frem.

I en podcast fortalte hun, at hun og Jim Edmonds kort efter at være blevet gift i 2014 besluttede sig for at have en trekant med en af hendes venner. Det gennemførte de - og nu skulle den tidligere baseballspiller efter deres brud så være blevet kærester med lige præcis den kvinde.

Det er Kortnie O'Connor.

Og det har Jim Edmonds agent altså nu bekræftet for første gang.

»De har været i karantæne sammen i de seneste uger, som alle andre, og forsøger at holde sig sunde og passe på hinanden,« lyder det også fra agenten Steve Honig.

Tidligt i 2020 fortalte Meghan King Edmonds, der er kendt fra dokuserien 'Real Housewives of Orange County', om den spegede sag i sin podcast, 'Intimate Knowledge'.

»Vi besluttede os for at have en trekant med en af mine venner. Jeg havde det godt med hende, og jeg havde det sådan: 'O.k., hvis jeg skal gøre det her, skal jeg gøre det med én, jeg var tryg med',« fortalte hun og udlagde videre, hvordan det var at finde ud af, de to andre i trekanten nu er et par:

»Det gør så ondt på så mange måder. Jeg har ikke lyst til at gå og skamme mig over en beslutning, jeg tog. Jeg troede, at hun var min ven.«

Jim Edmonds og Meghan King Edmonds har tre børn sammen. Han stoppede sin aktive karriere i 2010 efter 17 år MLB. Han spillede i flere forskellige klubber, men var længst tid hos St. Louis Cardinals, som han vandt World Series med.

