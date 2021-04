Danmarks største svømmeklub er vant til at have over 10.000 medlemmer, der hver dag boltrer sig i deres forskellige svømmehaller rundtomkring i København og på Frederiksberg.

Men 2020 har været et hårdt år for Hovedstadens Svømmeklub, der på grund af coronanedlukningen har mistet 2.062 medlemmer på et år.

Det svarer til næsten 20 procent af alle klubbens medlemmer, og det vækker bekymring hos formand Allan Nyhus.

Det er nemlig især børn og teenagere, der ikke længere har et medlemskab.

»Det er vi meget bekymrede over. Teenagerne har vi brugt mange år på at prøve at fastholde i foreningen, og nu kan vi se, at det især bliver svært at få de sårbare og knap så ressourcestærke teenagere tilbage. Den del er jeg meget bekymret for,« fortæller Allan Nyhus til B.T.

Hovedstadens Svømmeklub er langtfra den eneste forening, der er vidne til medlemsflugt.

Mandag morgen kunne DGI og Danmarks Idrætsforbund offentliggøre medlemstallene for 2020, der viste, at man tilsammen har mistet lige under 90.000 medlemmer på et år.

Den store synder er naturligvis nedlukningen af idrætten, der er kommet som følge af corona-situationen i Danmark.

Formanden i Hovedstadens Svømmeklub, Allan Nyhus.

Først 1. marts blev der så småt åbnet for udendørsidrætten, mens indendørsidrætten som eksempelvis svømning har været lukket helt ned siden 16. december.

Det kan derfor ikke gå hurtigt nok med at åbnet op, mener Hovedstadens Svømmeklub.

»Det understreger bare, hvor vigtigt det er, at vi snart kommer tilbage i vandet. Vi har ikke undervist i snart fire måneder. Det er især mange børn, som ikke får lært at svømme, og der er mistet rigtig mange undervisningstimer,« siger formanden.

Han understreger, at situationens alvor først og fremmest gør sig gældende for klubbens medlemmer og ikke foreningens økonomi.

»Situationen er alvorlig for medlemmerne. Den er alvorlig for de børn og voksne, som gerne vil bevæge sig, og som har brug for motion og sociale fællesskaber. Vi er ikke en klub, der er i fare for at lukke. Det er for os ikke et økonomisk problem, men det er et problem for vores medlemmer og særligt for børn og unge.«

Men alt kan jo ikke åbne på én gang. Skal I som så mange andre ikke også tage et samfundsansvar?

»Jo, det skal vi. Men vi er også nået til et sted, hvor kuren kan være værre end sygdommen. Så er der bare nogle andre ting, vi skal kurere i stedet for. Det er hele den psykiske mistrivsel, som vi begynder at se hos børn og unge, og som vi ender med at betale en regning for senere. Så jeg synes, det er meget alvorligt for børns fysiske og mentale trivsel, at vi stadig er lukket ned.«

Allan Nyhus pointerer, at de senest har fået lavet en undersøgelse fra Aarhus Universitet, der viser, at risikoen for at blive smittet med coronavirus i svømmehallen er yderst begrænset.

Samtidig står svømmeklubberne overalt i Danmark og er desperate for at få lært særligt de unge børn at svømme, inden sommeren for alvorlig kommer, og danskerne hopper i vandet.

Indtil videre må de dog væbne sig med tålmodighed.

Børn op til 18 år kan efter planen hoppe i bassinet fra 21. april, mens de voksne ifølge genåbningsplanen følger efter 6. maj.