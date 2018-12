Julen bliver nok en anelse bedre for en heldig Lotto-spiller i Kalundborg i år.

Vedkommende har nemlig syv rigtige på sin kupon og har dermed vundet den helt store gevinst på 25 millioner kroner.

Præmien blev vundet lørdag aften, og den heldige vinderkupon er købt i Kvickly i Kalundborg.

Søndag havde Danske Spil endnu ikke hørt fra vinderen af de mange millioner, men man hører meget gerne fra vinderen, hvis vedkommende sidder derhjemme.

Der kan nemlig være et lille problem ved at være Lotto-vinder her i juledagene.

»Jeg har intet hørt, så jeg formoder, at vedkommende stadig ikke har henvendt sig. Hvis man går i butikken, vil man få at vide, at man man skal gå i banken, men det er jo lidt svært i de her dage,« siger pressechef Marie Westergaard og tilføjer:

»Så hvis man sidder med kuponen og er lidt forvivret, må man gerne ringe. Vores kundecenter er åbent til klokken 16 i dag.«

Den kommende mangemillionær kan se frem til at få stillet økonomisk rådgivning til rådighed fra Danske Spil, når vedkommende henvender sig. Udover den heldige vinder af 25 millioner vandt to personer også en gevinst på en million. Den ene kupon er købt i Sunds Kiosk i Sunds, og den anden vinder er en net-spiller fra Vejle.